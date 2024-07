Al fútbol no lo detiene el frío

Rodrigo “Chino” Fernández

Una fría y húmeda jornada en la que se jugaron dos partidos y hubo mucha emoción, sobre todo en el Estadio de San Carlos con un clásico más, donde el locatario festejó con un gol en la última jugada. En el otro cruce de esta jornada Artigas Juniors venció a Punta del Este como locatario.

CUANDO YA TERMINABA LLEGA DALMAO

Un partido diferente al resto, eso es el clásico entre San Carlos y Libertad, son los clubes con mayor convocatoria de nuestra Liga por destrozo, y a pesar de que el frío pudo haber tentado a quedarse cerca de la estufa a los hinchas, éstos se acercaron en buen número para presenciar un partido clásico más, en el que hubo emociones y estuvo muy cerrado, recién en el final del partido llegó el gol.

PRIMER TIEMPO OPACO

Los primeros 45 minutos del partido fueron malos, ambos equipos quedaron en el debe con respecto a lo que sabemos que pueden dar futbolísticamente, si bien el viento era un factor importante ya que obligaba a ambos a jugar por bajo en un terreno de juego que no estaba acorde para esa estrategia, lo que se pudo observar fue un trámite parejo y áspero, donde el locatario tuvo quizá un poco más la iniciativa y llegó con mayor profundidad al área rival, pero ambos equipos se cuidaron más de lo que arriesgaron y todo terminó en cero.

CHINITO SABE

El segundo tiempo inició con San Carlos tomando la iniciativa y yendo a buscar el partido en campo rival, se destaca la actuación individual del mediocampista Lucas Nievas que era el abanderado de liderar muchos de los intentos del equipo de Diego Sienra. Iban pasando los minutos, San Carlos llegaba más, pero cada ataque siempre terminaba con la imprecisión a la hora de definir y el golero Valentín Fernández, que tuvo una tarde casi perfecta, daba mucha seguridad ahogando cada ataque del decano carolino y cuando el golero no podía fue el travesaño el que salvó a Libertad como cuando Guillermo De León ejecutó un remate desde fuera que se estrelló en el horizontal en una de las primeras jugadas del segundo tiempo. Hubo cambios, los dos entrenadores jugaban sus fichas para quedarse con el duelo clásico, pero el gol seguía sin aparecer en la fría tarde de la ciudad carolina. Como todo clásico hubo mucha pierna fuerte y protestas, el juez Hugo Viera tuvo mucho trabajo y amonestó varios jugadores en ambos bandos, en líneas generales el debutante en clásicos Viera tuvo una buena actuación.

El partido se iba, ya estábamos viviendo minutos de compensación, llega entonces una nueva pelota al área de Libertad donde la cabecea Pablo Moreira, pero nuevamente Valentín Fernández ahogó el grito de gol con un puñetazo al balón, el mismo derivó a donde estaba Leandro Dalmao, el “Chino” no dudo y con otro cabezazo colocó la globa por encima de todos para que entre al arco rival y desatar la locura para todos los hinchas de San Carlos que de forma exorbitada gritaban el gol del triunfo, un gol en la hora se festeja doble. Se fue expulsado después del gol el delantero Agustín Giosa en Libertad. Terminó el partido y San Carlos levantó los puños al cielo, se quedaba con los 3 puntos ante su rival de todas las horas, dando además un mensaje fuerte a toda la Liga ya que logra vencer al pentacampeón y ahora con dos partidos jugados e igualdad de triunfos, es uno de los líderes del certamen.

En el partido de Sub 20 fue triunfo de San Carlos 1-0.

DETALLES

SAN CARLOS 1

LIBERTAD 0

Estadio de San Carlos

Árbitros Hugo Viera, Rubén López, Luis Silvera, Gabriel Fernández

Sub 20

San Carlos 1

Libertad 0

SAN CARLOS (1): Juan Lladó, Anthony Faller, Guillermo de León, Agustín Noguez, Rodrigo Chocho, Guillermo Trinidad, Pablo Moreira, Gonzalo Castellanos (Brandon Caporal), Lucas Nievas, Leandro Dalmao, Eduardo Chocho (Braian Bouza) DT Diego Sienra

LIBERTAD (0): Valentín Fernández, Camilo Miraglia, Nicolás Correa, Sergio Montero, Cristian Patrón Rodrigo Tabarez (Agustín Giosa), Santiago Pérez, Facundo Suarez (Michel Telleri), Agustín Hernández (José Domingues), Rodrigo Pérez, (Hugo Lugo), Matías Tavares DT Gabriel Alcoba Gol 90’+6’ Leandro Dalmao (San Carlos) Expulsado 90’+6’ Agustín Giosa (Libertad)

ARTIGAS JUNIORS SE RECUPERA EN CASA

El viejo “Artigas” logra su primer triunfo de la Temporada 2024 al vencer 2-1 en un partido muy disputado, en un terreno de juego que no estuvo acorde debido a las lluvias de la semana pasada. Los goles del equipo dirigido por Nicolás Delgado fueron convertidos por Fabricio Fungi de penal a los 40 minutos y Diego Peña a los 58 minutos, Punta del Este descontó con el gol del centrodelantero Pablo Gómez a los 66 minutos. Fue expulsado el zaguero del visitante Rodrigo García al minuto 45 del primer tiempo, dejando a su equipo en inferioridad numérica en todo el complemento. Un resultado importante para Artigas Juniors, que buscara superar la enorme campaña que consiguiera en el 2023 donde estuvieron a punto de meterse en la Copa Nacional de Clubes OFI, una victoria que les permite levantar la moral para lo que sigue. Por otro lado, Punta del Este está metido casi de lleno mentalmente en lo que sucede en la Copa Nacional de OFI donde clasificó a una nueva instancia, en este encuentro el DT Sebastián Castelnoble puso en cancha un equipo mixto entre titulares y suplentes para darle descanso a algunas piezas importantes de su equipo ideal y se notó en el rendimiento general del equipo. En el partido de primera hora hubo muchos goles y la sub 20 de Punta del Este venció 4-2 a su similar de Artigas Juniors.

DETALLES

ARTIGAS JUNIORS 2

PUNTA DEL ESTE 1

Parque Marino Calabuig Árbitros Carlos Sotelo, Diego Vera, Carlos Sena, Jhonny González

Sub 20 Artigas Jrs. 2 Punta del Este 4

ARTIGAS JUNIORS (2): Martin Fungi, Gonzalo Gómez, Facundo Da Luz, Jesús Alvez, Maximiliano Perdomo (Marcos Silvera), Diego Peña (Lucas Mastracucci), Fabricio Fungi, Rodrigo Correa (Jorge Silva), Keanu Domínguez (Agustín Lena), Adrián Nantes, Washington Gutiérrez (Maximiliano Brienza) DT Nicolás Delgado

PUNTA DEL ESTE (1): Ricardo López, Lucas Figueredo, Ezequiel Dinarte (Pablo Gomez), Rodrigo García, Gabriel Díaz (Martin Torres), Pablo Suarez, Nicolás Laurnaga, Nicolás Núñez (Salvador Maidana), Fernando Madruga (Héctor Duarte), Brian Posse (Nicolás Maldonado), Leandro Balao. DT Sebastián Castelnoble Goles 40’ Fabricio Fungi de penal, 58’ Diego Peña (Artigas Juniors), 66’ Pablo Gómez (Punta del Este) Expulsado 45 Rodrigo García (Punta del Este)

TABLA DE POSICIONES

TORNEO CLASIFICATORIO

PRIMERA DIVISIÓN

ITUZAINGÓ 6 PTS (+6) SAN CARLOS 6 PTS (+3) PUNTA DEL ESTE 3 PTS (+3) LIBERTAD 3 PTS (+1) PEÑAROL MALDONADO 3 PTS (0) ARTIGAS JUNIORS 3 PTS (0) SAN MARTÍN 3 PTS (-3) ALIANZA CINCO 3 PTS (-3) COLÓN 1 PT (-1) DEFENSOR 1 PT (-2) BARRIO RIVERA “33” 1 PT (-2) ATLÉTICO FERNANDINO 1 PT (-2).

SUB 20

PUNTA DEL ESTE 6 PTS (+11) ITUZAINGÓ 6 PTS (+8) ATLÉTICO FERNANDINO 6 PTS (+6) SAN CARLOS 6 PTS (+3) PEÑAROL MALDONADO 3 PTS (+3) DEFENSOR 3 PTS (+1) LIBERTAD 0 PTS (-3) COLÓN 0 PTS (-3) ARTIGAS JUNIORS 0 PTS (-5) SAN MARTÍN 0 PTS (-6) BARRIO RIVERA “33” 0 PTS (-6)

TERCERA FECHA

MIÉRCOLES 3 DE JULIO

BARRIO RIVERA “33” vs PUNTA DEL ESTE

ATLÉTICO FERNANDINO vs ALIANZA CINCO

LIBERTAD vs DEFENSOR

COLÓN vs SAN CARLOS