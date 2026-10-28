“Alta nota, bro”, por Rodrigo Blás

Hay una identidad juvenil que se ha instalado hace tiempo en nuestra sociedad. Los ñeris. Una forma de hablar, de vestirse, de caminar y de mostrarse ante los demás.

Para algunos es una moda. Para otros, una cultura. Para muchos jóvenes, una forma de pertenecer, de reconocerse entre iguales y de construir una identidad propia.

Y eso merece respeto. Cada uno tiene derecho a vestirse como quiera, llevar la visera que prefiera, tatuarse lo que desee y usar los pantalones a la altura que se le antoje. La libertad también es eso. Pero hay una diferencia fundamental entre tener una identidad y quedar prisionero de ella.

¿Estamos ayudando a esos jóvenes a construir su futuro o estamos celebrando una identidad sin advertirles que puede terminar condicionando sus oportunidades?

Vivimos tiempos en los que señalar determinadas realidades parece haberse convertido en una forma de discriminación. Decir que existen códigos sociales, que hay maneras de presentarse apropiadas para determinados ámbitos o que ciertas conductas pueden cerrar puertas se interpreta como un ataque a la libertad individual. Y no lo es.

La sociedad tiene reglas, escritas y no escritas. Podemos cuestionarlas y trabajar para cambiarlas. Pero desconocerlas no hace que desaparezcan. Nadie debería perder una oportunidad laboral por tener un tatuaje, usar una visera o pertenecer a determinado barrio. Pero tampoco podemos engañar a un muchacho diciéndole que su forma de presentarse ante los demás no tiene importancia. Porque la tiene.

Y no creo que nadie vaya a poner a un joven en su mostrador si se presenta con un pantalón tan bajo que deja ver la raya del culo. Podemos indignarnos, acusar al comerciante de prejuicioso, anticuado o discriminador. Pero el muchacho seguirá sin conseguir el trabajo.

¿De qué le sirvió nuestra corrección política?

Con el lenguaje sucede algo parecido. Los ñeris tienen sus propias palabras y expresiones. Y está muy bien que así sea. Pero una cosa es tener un lenguaje propio y otra muy distinta es que sea el único que uno sabe manejar. Nadie quiere detrás del mostrador de una panadería a alguien que reciba al cliente con un «¿Todo bien, perro?» o un «¿Qué hacés, máquina?».

No porque esas expresiones sean malas, sino porque hay lugares y circunstancias que requieren otros códigos.

No se trata de quitarles su lenguaje. Se trata de enseñarles otros. Porque tener un lenguaje propio es identidad. Poder manejar varios es libertad. Y ahí aparece una contradicción que me preocupa.

En nombre de la inclusión, muchas veces terminamos renunciando a exigir. Como si pedir esfuerzo, responsabilidad, buenos modales o determinada presentación fuera una agresión hacia quienes menos oportunidades han tenido. Es exactamente al revés.

A los jóvenes que nacieron con todas las oportunidades, sus familias suelen enseñarles cómo comportarse en una entrevista, cómo hablar con un empleador y cómo desenvolverse en distintos ambientes. ¿Por qué habríamos de negarles ese aprendizaje a quienes más lo necesitan?

No es inclusión decirles que no necesitan aprender nada más. Inclusión es darles herramientas para que puedan moverse en cualquier ambiente sin renunciar a ser quienes son.

Hay verdades que tenemos la obligación de decir, gusten o no gusten, sean políticamente correctas o no. Porque negar una realidad no la modifica.

La rebeldía ha sido muchas veces el motor de los cambios sociales. Cuestionar reglas, desafiar costumbres y romper moldes forma parte del progreso. Pero la rebeldía también tiene costos. Y quien decide ser rebelde tiene derecho a serlo, pero merece conocer las consecuencias.

No se trata de justificar prejuicios. Se trata de distinguir entre la sociedad que queremos construir y aquella en la que hoy tenemos que desenvolvernos.

Tenemos que trabajar para abrir puertas, pero también enseñar a nuestros jóvenes a no cerrárselas ellos mismos.

No quiero una sociedad que discrimine a los ñeris. Tampoco una que, por miedo a incomodarlos, les oculte las dificultades que pueden encontrar.

Quiero una sociedad que los respete, los eduque, les exija y les dé oportunidades.

Porque la rebeldía puede afirmar quiénes somos, pero nunca debería condenar lo que podemos llegar a ser. No quiero cambiar a los ñeris. Quiero que ser ñeri no les impida llegar a ser lo que quieran. Alta nota, bro.

Rodrigo Blas

Senador de la República

Herrerismo