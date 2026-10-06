Ambiente puso de manifiesto proyecto para perforar un pozo petrolero frente a la costa uruguaya

El Ministerio de Ambiente puso de manifiesto el Informe Ambiental Resumen (IAR) del proyecto de perforación de un pozo exploratorio offshore en el Bloque OFF-6. Lo presentó APA Exploration LDC Sucursal Uruguay, filial de la estadounidense APA Corporation. Se trata de la instancia de participación pública prevista en el Decreto 349/005, durante la cual cualquier interesado puede presentar observaciones o consultas a través del formulario disponible en el Observatorio Ambiental Nacional (OAN). Allí también se publicó la documentación completa del expediente 2026/36001/001532.

El objetivo del proyecto es determinar si existe un sistema petrolífero en la cuenca Oriental del Plata y, en caso de hallazgo, caracterizar los hidrocarburos y las reservas. El contrato entre ANCAP y el consorcio integrado por APA y BG International (Shell) fue autorizado por el Poder Ejecutivo en 2023. La Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) clasificó el emprendimiento en la categoría C, la de mayor exigencia, que requiere un Estudio de Impacto Ambiental completo.

Detalles

La perforación se realizaría en un área de 764 kilómetros cuadrados, a una distancia mínima de 210 kilómetros de la costa y con profundidades de agua de entre 2.000 y 3.000 metros. El punto exacto del pozo todavía no está definido. La campaña duraría 110 días, de los cuales 76 corresponden a la perforación propiamente dicha. Se utilizaría un buque perforador de posicionamiento dinámico, que no requiere anclaje, asistido por hasta cuatro buques de apoyo. Alrededor de la nave regiría una zona de exclusión de la navegación de 500 metros.

La logística se apoyaría en el Puerto de Montevideo, donde se instalaría una unidad temporal para el acopio y la preparación de lodos de perforación y cemento. Para los helicópteros, que realizarían entre cinco y seis vuelos semanales, se evalúan como alternativas el Aeropuerto de Carrasco y el de Laguna del Sauce. A bordo trabajarían unas 100 personas en turnos de 12 horas.

El informe se centra en dos aspectos: la dispersión de las descargas de perforación y el comportamiento de un eventual derrame de crudo. En las primeras etapas, el agua de mar, los lodos de base acuosa y los recortes de roca se descargan directamente en el lecho marino. En las secciones más profundas se usan lodos sintéticos que retornan al buque, y los recortes tratados se vierten al mar con un máximo promedio de 6,9% de fluido adherido. La modelación prevé que la pluma se oriente hacia el sur y sureste del pozo, con espesores máximos de depósito de entre 474 y 542 milímetros en las inmediaciones. Tras las medidas de mitigación, el impacto residual sobre agua, sedimentos, fondo marino y fauna se valoró como bajo.

Derrame simulado

Para el accidente más grave, la pérdida de control del pozo, la consultora CLS simuló un derrame continuo de 40.000 barriles diarios durante 30 días, unas 162.000 toneladas de crudo, sin aplicar ninguna medida de respuesta. El propio informe aclara que se trata de un escenario conservador. El tiempo estimado para traer desde Brasil el dispositivo de taponamiento (capping stack) es de 12 días, y de 16 si hubiera que traer uno desde Noruega.

Según los resultados, en la temporada de setiembre a febrero el crudo podría tocar la costa uruguaya en siete puntos del departamento de Rocha, con una probabilidad máxima de 0,4%. El arribo más rápido se produciría a los 26,8 días y la masa máxima acumulada sería de 4,7 toneladas. Entre marzo y agosto, la mancha se dirigiría hacia el norte y podría alcanzar 24 puntos de la costa de Rio Grande do Sul, en Brasil, con una probabilidad máxima de 0,6% y un arribo mínimo a los 42,6 días. Hubo además una modelación complementaria sobre el temporal del sudeste más persistente registrado en dos décadas, en mayo de 2020. Ninguna de sus 66 simulaciones registró llegada de crudo a la costa.

El estudio también comparó tres tipos de crudo posibles para el yacimiento. Solo el de densidad media, el que mejor representa lo esperado, llegó a la costa en la simulación más desfavorable: 0,95 toneladas en Rocha a los 34 días, menos del 0,05% de lo derramado. Los crudos más liviano y más pesado no alcanzaron la costa en las mismas condiciones. Para prevenir un accidente, el pozo contará con un preventor de reventones (BOP), un conjunto de válvulas en el cabezal capaz de sellarlo en caso de emergencia.

Con mitigación, el estudio califica como de significancia media el impacto residual de un derrame sobre peces y plancton, mamíferos marinos, tortugas y aves marinas, áreas costeras sensibles, sitios prioritarios para la conservación, la pesca, las zonas recreativas costeras y la percepción social. El marco legal analizado incluye la declaración de la zona económica exclusiva como santuario de ballenas y delfines y el área protegida de Isla de Lobos.

El IAR advierte que el proyecto deberá obtener luego una Autorización Ambiental de Operación antes de iniciar las tareas. En esa etapa se precisarán aspectos que hoy figuran como lineamientos preliminares, entre ellos el Plan de Respuesta ante Derrames, todavía en elaboración.