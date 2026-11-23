Netflix estrenó el miércoles 18 de noviembre “Gordon”, la serie de Pablo Trapero y Pablo Fendrik en la que Rodrigo de la Serna interpreta al represor argentino Aníbal Gordon. La ficción se basa en los libros “Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy, y sigue su camino desde los robos de los años 60 hasta la jefatura de Automotores Orletti, el centro clandestino de detención de Buenos Aires vinculado al Plan Cóndor, con escalas en la SIDE y la Triple A.

La historia tiene un capítulo uruguayo

Aníbal Gordon fue un delincuente común y represor parapolicial argentino vinculado a la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), la SIDE y el centro clandestino Automotores Orletti. Fue señalado en causas y testimonios por su participación en los secuestros y asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en mayo de 1976 en Buenos Aires.

En la etapa final de la dictadura argentina comenzó la huida de los hombres de las bandas parapoliciales que el régimen había empleado contra la guerrilla. A pedido de jefes argentinos a sus pares uruguayos, algunos cruzaron el Río de la Plata. Gordon fue uno de ellos. Había escapado de Argentina después de matar a dos policías y por eso lo buscaba el general Ramón Camps. “Massera le pidió a Márquez que se hiciera cargo de Gordon”, afirmó años después el senador José Germán Araújo. Se refería al almirante Emilio Eduardo Massera y al vicealmirante Hugo León Márquez, comandante en jefe de la Armada uruguaya.

Por esos años, los marinos argentinos Massera, Armando Lambruschini y Carlos Alberto Lacoste pasaban largas temporadas en Punta del Este. Massera tenía su yate “Pataleta” en el puerto. Otro argentino, Manuel “Manolo” Kirstein, prestaba su lujoso yate “Suncrown” para reuniones políticas entre Massera, Márquez y el multimillonario Jorge Antonio, entre otros. Araújo se detuvo en uno de esos encuentros y le atribuyó a Gordon una tarea concreta: evitar que se enterara Lambruschini, entonces jefe de la Armada argentina. Gordon trabajaba, dijo, “para sus dos señores, para Massera y para Márquez”, y de paso buscaba “hacer algún negocito”. Kirstein murió más tarde en su piscina, electrocutado por un árbol de Navidad que, misteriosamente, cayó a su lado.

Hacia 1980, Gordon vivió en el país con identidad falsa y bajo protección de la Armada, entre Punta del Este y La Paloma. En Punta del Este lo presentaron ante un alférez de navío como “Marcelo Quintana”. El entonces teniente Celiberti, a quien Araújo mencionó solo como “el teniente C”, le explicó al alférez que era un argentino protegido por Márquez que trabajaba para el N2, la contrainteligencia naval. En una visita a la casa del alférez, Gordon mostró “un carné que lo acreditaba como militar uruguayo”, tenía licencia de conducir a nombre de Marcelo Ezcurra y se movía en un Ford Escort blanco con placa libre. Vivía en La Paloma, en una finca con un cartel de área naval. Según señalaron varios oficiales retirados de Prefectura, Celiberti fue un “pesado”. “Un día cansado de esperar el ascensor del Comando y de la Prefectura en Montevideo, extrajo su pistola 9 milímetros y disparó varias veces”, narró uno de ellos al autor de esta nota.

Extorsión en La Olla

Gordon tenía a su servicio a varios oficiales de la Prefectura Nacional Naval, Celiberti entre ellos. Se presentó en el parador La Olla, que ya no existe, explotado entonces por el animador Cacho de la Cruz junto al empresario Hugo Vidal Peluffo. Con acusaciones fraguadas intentó extorsionar a De la Cruz: le exigió US$ 20.000 de la época. El caso terminó en escándalo.

La historia formaba parte de la denuncia que el capitán de navío Jorge Nader Curbelo presentó contra Márquez ante la Justicia Militar. Nader, carolino y cercano al general Cristi, había sido el responsable de poner al tenderredes Huracán, en febrero de 1973, del lado del Ejército.

Según Araújo, Márquez le había encargado a Gordon asesinar al capitán que lo denunciaba. El argentino, en cambio, le dijo al alférez que su intención no era matar y que era “un protegido de la Armada del país”. El capitán denunció las amenazas ante la inteligencia naval y Celiberti terminó condenado por extorsión en la Justicia Militar. En ese sumario, Gordon declaró como Marcelo Quintana. Cuando la Justicia Militar lo buscó, ya había salido del país. Miguel Carrió escribió en el libro “País vaciado” (1987) que en febrero de 1981 viajó a Paraguay, donde Márquez acababa de ser designado embajador.

Debate en el senado

La versión taquigráfica de la sesión del Senado del 16 de abril de 1985 recoge la denuncia de José Germán Araújo. El senador frenteamplista contó que el jefe parapolicial argentino usaba documentos falsos y que, según él, había recibido el encargo de matar a Nader. Araújo llevó el caso al Senado dentro de una exposición que había anunciado sobre no menos de 23 delitos atribuidos a jerarcas civiles y militares del gobierno de facto. “Un señor Gordon, un asesino del que hoy vamos a hablar extensamente”, anticipó al comenzar.

En el debate, el nacionalista Alberto Zumarán habló de “intentos de homicidio, extorsión, secuestro”, y el colorado Jorge Batlle propuso enviar la exposición de inmediato a la Justicia. El Senado, presidido por Enrique Tarigo, designó una comisión preinvestigadora y resolvió pasar los antecedentes a la Justicia ordinaria. La sesión terminó a las 22:08 horas y quedó registrada en el tomo 289 del Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Gordon fue detenido en Argentina en 1984 con un pasaporte diplomático uruguayo. Murió preso en septiembre de 1987.