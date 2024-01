“Avalancha Punta 2024”: grupo de whatsapp con casi 400 miembros tiene como objetivo colarse en “manada” a fiestas electrónicas

Un grupo de la red social whatsapp denominado “Avalancha Punta 2024”, liderado por un joven argentino, tiene como objetivo ingresar sin pagar entrada a las fiestas que se realizan en distintos puntos de la costa del departamento de Maldonado apelando al mecanismo conocido como “manada”.

El líder de este grupo se jactó en las últimas horas de haber ingresado con sus compañeros a tres fiestas y no hacerlo en una de ellas donde reconoció que “había perdido”.

Según un texto trasmitido a los seguidores de “Avalancha Punta 2024”, mediante este mecanismo de ingresar a toda carrera los jóvenes seguidores pudieron sortear con éxito la seguridad en las fiestas “Pixel”, “Johnnie Walker” y “Black Cofee”.

“Blavicio X se perdió. 3 a 1 para los avalanchistas. Play off – semis- Viernes 4/1 vs Blavicio”, escribió el líder del grupo.

A continuación detalló los pasos a seguir para poder vulnerar a la seguridad de cada fiesta: “00:00 sesión de saltar vallas. 00:20 cambiados y charla técnica. 02:00 entrada en calor. 02:30 inicio de partido. Los 250 presentes. Vamos por el tercer pasito todos juntos”, sostuvo el líder en la red social whatsapp.

“Los tocás y vas preso”

El hecho preocupa a los organizadores de las fiestas por los embates de este tipo registrados en los últimos días y que en un caso motivó que uno de los responsables de este tipo de espectáculos pidiera el auxilio de la Guardia Republicana. Además, en las últimas horas de este domingo los responsables del lugar radicaron luna denuncia en la comisaría de San Rafael.

“Este grupo fue organizado por un pibe argentino que pasa sus vacaciones en Punta del Este. Al principio el grupo de whatsapp tenía unas pocas decenas de integrantes. Con el correr de los días superó los cien. Hoy (domingo) el grupo casi llega a los cuatrocientos integrantes. Estamos muy preocupados. Encima son menores de edad, los tocás y vas preso”, dijo un empresario de la noche puntaesteña.

El grupo denominado “Avalancha Punta 2024” tenía al caer la tarde de la víspera 383 miembros y sus responsables citaban a sus seguidores a prepararse para entrar como manada a la fiesta organizada en Open Park de El Placer.

Este centro de atracción nocturno ya sufrió días pasados los embates de un grupo no preciso de menores y de mayores que ingresaron a toda carrera saltando las vallas que delimitan el perímetro del lugar.

Con el correr de las horas el grupo integrado por argentinos sumó a otros tantos jóvenes uruguayos. “Escuchen ésta. Mi hermano está en un grupo de whatsapp de 300 personas donde organizan colarce (sic) en masa a fiestas para no pagar hacen avalanchas”, comentó uno de los integrantes de nacionalidad uruguaya.

Otros de los videos muestra a un grupo de jóvenes argentinos rodeando al líder de Avalancha Punta 2024 en un encuentro registrado en la rambla Lorenzo Batlle Pacheco.

“Gorda; con esa avalancha nos colamos todas nosotras. Es una cantidad, todos argentinos que no pagan las fiestas ellos y se cuelan boluda. ¡Qué cracks! Estoy orgullosa de esos chicos”, comentó una joven uruguaya.