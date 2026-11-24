Con la mirada puesta en la temporada estival 2026-2027, la aerolínea brasileña Azul confirmó el cronograma de sus nuevas conexiones aéreas directas hacia Maldonado, que comenzarán a operar a partir de mediados del próximo mes. El despliegue hacia el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce forma parte de una amplia ofensiva de verano que, entre el 5 de diciembre y el 14 de febrero, ofrecerá un total de 130 vuelos y más de 35.100 asientos entre Brasil y Uruguay.

De acuerdo con el calendario oficial difundido por la compañía, los estrenos estacionales rumbo a nuestro principal balneario se pondrán en marcha el sábado 12 de diciembre con los vuelos procedentes de Porto Alegre, en Río Grande del Sur. Apenas un día después, el domingo 13, comenzará la conexión directa desde el aeropuerto de Viracopos, en el estado de San Pablo, mientras que el viernes 25 de diciembre hará lo propio la ruta que partirá desde Confins, en Belo Horizonte.

En paralelo, el 14 de diciembre la firma retomará su puente aéreo entre Porto Alegre y Montevideo, consolidando así una década de presencia ininterrumpida en el mercado uruguayo, donde debutó el 1º de julio de 2016 y ya acumula más de 8.500 vuelos y 819.000 pasajeros transportados.

Un perfil fiel y de mayor edad

Junto con el anuncio del operativo de verano, la aerolínea divulgó un estudio sobre el perfil de los viajeros que eligieron volar hacia Uruguay entre octubre de 2025 y septiembre de 2026. En ese período, la compañía trasladó a cerca de 36.000 personas hacia el país, repartiéndose un 28% con destino a Punta del Este y el 72% restante hacia Montevideo.

Los números del relevamiento dejaron en evidencia el fuerte peso del turismo norteño en la costa fernandina. Mientras que la capital uruguaya es el único destino internacional de Azul donde los brasileños no son mayoría absoluta —con un 49% de pasajeros de Brasil frente a un 47% de uruguayos y un 4% de otras nacionalidades—, en Punta del Este más del 93% de los viajeros son de origen brasileño.

Asimismo, el informe subraya una clara diferencia generacional entre ambos puntos del país. El turista brasileño que opta por veranear en Punta del Este es nítidamente más maduro, ya que el 29% de los clientes tiene 65 años o más, una proporción que duplica con creces al 12% registrado en Montevideo, donde predomina el público de entre 35 y 44 años con el 27%. En cuanto a la distribución por género, las cifras muestran una paridad similar en ambos destinos, con un 52,5% de hombres y un 47,5% de mujeres en los vuelos hacia el balneario.

Al analizar estas cifras, el gerente sênior de E-commerce, Performance y CRM de Azul, João Gabriel Ribeiro, destacó que este tipo de mediciones permite conocer en detalle las características y los comportamientos de quienes eligen cada destino. Según explicó el ejecutivo, contar con esta información resulta clave para identificar oportunidades de conexión con cada público y planificar una oferta aérea cada vez más alineada a las demandas de la temporada.