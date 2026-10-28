Batallón de Ingenieros Nº 4 celebró su 105º aniversario

El Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4 “General Celestino Bové”, con asiento en Laguna del Sauce, conmemoró este martes su 105º aniversario. La unidad, creada 1921 por decisión del entonces presidente Baltasar Brum, nació como Batallón de Ingenieros Pontoneros Nº 1 (luego Nº 2) y tuvo como primer jefe al teniente coronel Celestino Bové, quien años después alcanzó el grado de general.

Desde su traslado a Maldonado en la década de 1940, el batallón colaboró en la construcción de la Base Aeronaval de Laguna del Sauce y, con el tiempo, consolidó su rol de apoyo a la comunidad y al desarrollo departamental. En 2021, al cumplirse el centenario, pasó a denominarse oficialmente “General Celestino Bové”, mientras que el cuartel mantiene el nombre del coronel Ventura Alegre.

Evaluaciones

Durante el acto, el jefe de la unidad, teniente coronel Juan Sbarra, señaló que los aniversarios representan una oportunidad para evaluar el trabajo realizado durante el año, reconocer los objetivos alcanzados y definir nuevos desafíos. También destacó su importancia para fortalecer valores militares como la disciplina y el espíritu de cuerpo.

Uno de los aspectos que resaltó fue la estabilidad de la plantilla en los últimos tres meses, período en el que la unidad no registró bajas ni rotación de personal. Sbarra explicó que el batallón se caracteriza por un movimiento constante de funcionarios, ya que muchos integrantes pasan posteriormente al ámbito civil. Frente a esa realidad, durante este año se realizaron cambios en procedimientos y trámites con el objetivo de mejorar la retención del personal.

El jerarca subrayó que la formación de especialistas requiere tiempo y recursos, especialmente en áreas técnicas como la operación de maquinaria y el buceo especializado. “Al Ejército, a la institución, le cuesta mucho entrenarlo, prepararlo y ponerlo en condiciones”, indicó. Por ese motivo se impulsaron medidas para reducir las vacantes y mantener al personal capacitado dentro de la unidad.

Apoyo y disponibilidad

El intendente Miguel Abella participó del acto y resaltó el rol del batallón como “grandes colaboradores”. Recordó el apoyo con maquinaria para intervenir en caminos y puentes, la colaboración ante situaciones de emergencia a través del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) y la disponibilidad de camas para personas en situación de calle durante el invierno, recurso que este año no fue necesario utilizar. De cara a los meses de mayores temperaturas, también destacó las tareas de prevención de incendios, como la apertura de cortafuegos. Sbarra agradeció la presencia del intendente y de parte de su equipo, y remarcó el vínculo de trabajo permanente que mantienen ambas instituciones.