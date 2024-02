Bomberos recuerda que hasta el 30 de abril está prohibido realizar fuegos y quemas al aire libre

La Dirección Nacional de Bomberos realizó una serie de recomendaciones ante la ola de calor que afecta buena parte del país y recordó que hasta el 30 de abril está prohibido realizar fuegos y quemas al aire libre en cualquier parte del territorio nacional.

La mayoría de los incendios son causados por acciones humanas, descuidos e imprudencias y se solicita a la población la colaboración para evitar incendios y si se detectar alguno informar al 911.

También se recomienda no quemar residuos al costado de rutas, caminos, ni en campos o basureros. Al realizar fuego en churrasqueras, parrilleros o similares, tener cuidado con brasas que puedan caer fuera de la zona y encender otros objetos.

Si se realiza una hoguera en el suelo para cocción de alimentos, por ejemplo hacer un asado, hacerlo en un área de por lo menos 5 metros de diámetro sin vegetación de ningún tipo, en el centro armar con piedras un círculo de 1 metro, y encender el fuego en el centro, además vigilarlo constantemente y antes de abandonar el lugar apagarlo y enfriarlo totalmente.

Altas temperaturas

Por otra parte, la IDM también realizó recomendaciones ante las altas temperaturas que afectan al país con máximas entre los 34 y los 38°C. Por este motivo es necesario tomar ciertos recaudos con el fin de evitar el “exceso de calor” y “golpe de calor”

Para esto se recomienda:

-Informarse sobre los pronósticos del clima y las advertencias emitidas por las autoridades competentes.

-Tener especial precaución con las personas más vulnerables -menores de seis años, mayores de 65, individuos que realizan tareas al aire libre o los que padecen hipertensión, diabetes u obesidad, y personas con discapacidad-.

-No permanecer al aire libre entre las 11 y las 18 horas.

-Beber líquidos en abundancia y llevar agua fresca al momento de trasladarse.

-Usar sombrero, ropa ligera, calzado liviano, lentes de sol con filtro y protector solar con factor 30 o más.

-No consumir bebidas alcohólicas o azucaradas.

-Evitar las comidas copiosas y calientes; en cambio, se recomienda consumir frutas y verduras en porciones pequeñas y frecuentes.

-Mantener los alimentos refrigerados y extremar las medidas de higiene.

-Ofrecer líquidos a los niños y dar pecho a demanda a lactantes.

-Evitar la permanencia de niños, adultos mayores y mascotas en el vehículo cuando esté estacionado.

Asimismo, hay que considerar la presencia de los siguientes síntomas al tratarse de exceso de calor: calambres; agotamiento; dolor de cabeza; náuseas y/o vómitos; deshidratación caracterizada por piel y boca secas, decaimiento, ojos hundidos y sed intensa; presión arterial baja y pulso rápido; y en el caso de los lactantes, se registra llanto sin lágrimas y fontanela -o mollera- hundida. Si es así, se deberá permanecer en un lugar fresco y sombreado, tomar una ducha o refrescarse con paños húmedos y fríos en la cabeza, cuello, axilas y región inguinal, así como ingerir líquidos fríos. Si no se experimenta una mejoría, entonces será fundamental consultar con un médico.

Para determinar si se está ante un caso de golpe de calor, se tendrán que considerar estos síntomas: temperatura corporal mayor a 40 °C; piel caliente y roja; inestabilidad al caminar; mareos; y somnolencia, confusión, delirio o convulsiones. Habrá que solicitar atención médica urgente y mientras se aguarda la asistencia: colocar a la persona en un lugar fresco y sombreado; refrescarle el cuerpo con paños húmedos y fríos; si está consciente, situarla con la cabeza más elevada que el resto del cuerpo y ofrecerle líquidos fríos; y si permanece inconsciente, sólo colocarla de costado y con las piernas flexionadas.