BPS alerta sobre información no oficial en redes sociales y sitios web

El Banco de Previsión Social exhortó a la población, y especialmente a jubilados y pensionistas, extremar cuidados y no proporcionar datos e información personal que se requieran en nombre del organismo por canales no oficiales.

“Ante la consulta por publicaciones y difusión de información e imágenes oficiales del BPS en sitios web y redes sociales (Facebook) donde se utiliza la imagen del BPS sin la autorización del organismo, se solicita a los usuarios no proporcionar información confidencial a medios de dudosa procedencia. Se recomienda identificar la verificación de las cuentas en sus perfiles de información”, informó la entidad en un comunicado.

Asimismo, se recordó que el BPS no solicita, a través de canales no oficiales, información que ya se encuentra registrada en su sistema, así como tampoco exige pagos de ningún tipo para realizar trámites. En caso de recibir mensajes que soliciten este tipo de información, se deberá desestimar y eliminar para evitar su difusión.