La escribana Lorena Roqueta, al frente de la Lista 15, aplastó al candidato del PIT-CNT Carlos Clavijo

Maldonado completó el escrutinio con el 100% de los circuitos de las elecciones del BPS realizadas el domingo y confirmó las tendencias nacionales en dos de los tres padrones, aunque con una particularidad notable: entre los jubilados y pensionistas, la Lista 5 de Renaldo Borriero venció a la Lista 1 de Estela Ovelar —resultado inverso al nacional, donde Ovelar se impuso por apenas 1.822 votos.

Activos

La escribana Lorena Roqueta, al frente de la Lista 15, aplastó al candidato del PIT-CNT Carlos Clavijo con una diferencia contundente. Sobre 64.413 votos emitidos de 72.732 habilitados:

Lista 15 (Roqueta): 33.018 votos — 51,3%

Lista 11 (Clavijo/PIT-CNT): 21.145 votos — 32,8%

Anulados: 6.037 — 9,4%

En Blanco: 3.718 — 5,8%

Diferencia: 11.873 votos, 18,5 puntos porcentuales.

Pasivos

Sobre 20.812 votos emitidos de 31.873 habilitados:

Lista 5 (Borriero): 9.001 votos — 43,2%

Lista 1 (Ovelar): 6.957 votos — 33,4%

Anulados: 1.671 — 8,0%

En Blanco: 1.610 — 7,7%

Lista 2: 1.271 — 6,1%

En Maldonado Borriero ganó por casi 10 puntos, mientras a nivel nacional perdió por medio punto.

Empresas

Sobre 14.051 votos emitidos de 15.346 habilitados:

Lista 25 (Fernández/Cutcsa): 5.636 votos — 40,1%

Lista 21 (Álvarez): 2.819 votos — 20,1%

Lista 27 (Cámaras empresariales): 1.771 votos — 12,6%

En Blanco: 1.495 — 10,6%

Anulados: 1.360 — 9,7%

Lista 30: 809 votos — 5,8%

La participación fue alta en empresas: 91,6% de los habilitados votaron. En activos votó el 88,6% y en pasivos el 65,3%.