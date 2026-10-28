BPS realiza un taller de educación financiera para jubilados y pensionistas en Maldonado

El jueves 29 de octubre a las 14 h se realizará en el local de BPS de Maldonado un nuevo taller de educación financiera para jubilados y pensionistas. La propuesta busca brindar herramientas prácticas para tomar decisiones sobre el dinero en la vida cotidiana. Se trabajará sobre cómo organizar un presupuesto, identificar cuánto dinero queda disponible luego de cubrir los gastos y reconocer señales de sobreendeudamiento. También, se abordará qué información conviene comparar antes de solicitar un préstamo, más allá del valor de la cuota.

Por otro lado, se brindará información en relación a la prevención del fraude y el abuso patrimonial. Se compartirán señales de alerta y recomendaciones para proteger los datos personales y verificar situaciones que generen dudas o presión para actuar rápidamente. A través de ejemplos y actividades prácticas, el taller propone acercar información clara y útil para que las personas puedan cuidar su dinero y tomar decisiones con mayor tranquilidad. Este taller se realiza en el marco de una estrategia de educación financiera a jubilados y pensionistas; el primer taller fue realizado en el mes de setiembre en el departamento de Montevideo.