BPS volcó USD 42 millones en prestaciones en Maldonado durante agosto

El Banco de Previsión Social (BPS) pagó en agosto de 2026 un total de 75.937 prestaciones a residentes del departamento de Maldonado, por un importe cercano a los USD 42 millones, según los datos departamentales publicados por el organismo. La cantidad de prestaciones aumentó 0,11% y el monto 0,09% respecto al mes anterior, lo que confirma una evolución estable. Las cifras no incluyen a beneficiarios que residen en el exterior.

Las jubilaciones son el principal componente: 28.651 personas cobraron su pasividad en agosto, por unos USD 27 millones, equivalentes al 64% de todo lo que el BPS volcó en el departamento. El haber promedio ronda los USD 940 mensuales. En segundo lugar aparecen las pensiones de sobrevivencia, con 10.873 beneficiarios y USD 5.904.072, un promedio cercano a USD 543.

El subsidio por desempleo alcanzó a 4.552 personas, con un costo de USD 3.263.551, unos USD 717 por beneficiario. Le siguen el subsidio por enfermedad, con 3.848 casos y USD 2.360.302, y las pensiones asistenciales —destinadas a personas en situación de vulnerabilidad o con discapacidad—, que llegaron a 4.826 beneficiarios por USD 2.151.104.

Las asignaciones familiares tienen la segunda mayor cobertura en número, con 22.921 prestaciones, aunque por su menor valor unitario representaron USD 1.295.787, alrededor de USD 56 cada una. Por último, el subsidio por maternidad se otorgó a 266 personas por USD 410.520.

Aportantes y pasivos

Del lado de los ingresos, las contribuciones al sistema de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) generadas en Maldonado sumaron USD 24 millones en agosto, con un salto de 23,75% respecto a julio. El tejido aportante del departamento está compuesto por 23.795 empresas, que registran 105.190 puestos cotizantes ocupados por 90.839 personas. La diferencia entre ambas cifras indica que más de 14.000 trabajadores tienen más de un empleo con aportes.

Al comparar aportantes y pasivos, Maldonado muestra algo más de tres personas cotizantes por cada jubilado, una relación que el sistema sigue con atención por su incidencia en la sostenibilidad financiera. Aun así, lo recaudado por contribuciones IVS en el mes no alcanza a cubrir el total de prestaciones pagadas en el departamento.

La población de referencia que utiliza el BPS para Maldonado asciende a 216.808 habitantes, de los cuales el 51,11% son mujeres y el 48,89% hombres. Un indicador relevante es el de cobertura en la vejez: el 64,13% de las personas de 65 años y más del departamento percibe una jubilación.

El dato deja a la vista que algo más de un tercio de los mayores de 65 no cobra jubilación propia, ya sea porque perciben otro tipo de prestación —como pensiones de sobrevivencia o asistenciales—, siguen en actividad o no lograron completar los años de servicio exigidos.

En términos de peso relativo, por cada dólar que el BPS paga en el departamento, unos 64 centavos van a jubilaciones y 14 a pensiones de sobrevivencia, mientras que el conjunto de subsidios de actividad —desempleo, enfermedad y maternidad— suma cerca del 14%. Las asignaciones familiares, pese a su amplia cobertura, apenas superan el 3% del gasto mensual.