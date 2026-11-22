El buque Fugro Supporter, que desde el viernes 20 de noviembre recorre en paralelo la costa de Punta del Este a una milla náutica —unos 1.850 metros— de Playa Brava, tiene autorización para continuar un relevamiento hidrográfico en aguas bajo jurisdicción uruguaya hasta el 20 de diciembre. El trabajo forma parte del “Proyecto Zitarrosa” y busca “evaluar posibles trazados en una eventual futura instalación de sistemas de cables submarinos de fibra óptica marina”, según la Resolución Nº 294/26, del 13 de noviembre.

El permiso se otorgó “con carácter de excepción en forma precaria y revocable” a la empresa GAC Uruguay S.R.L., que hizo la gestión por pedido de SubCom, fabricante estadounidense de cables submarinos.

SubCom contrató al barco

Un primer permiso venció el 9 de noviembre. El 13 se pidió la extensión y Prefectura la concedió ese mismo día.

La autorización incluye la conformidad de la Comisión Interinstitucional Asesora para el tendido, explotación y mantenimiento de cables submarinos de Telecomunicaciones, fechada el 24 de agosto, con la salvedad de que no sustituye otras autorizaciones.

Un dron lo registró el domingo 22 avanzando despacio, con el mar calmo y la línea de edificios de la Brava de fondo. El casco es rojo y en el costado se lee, en grandes letras, el nombre de Fugro. Tiene 76 metros de eslora y bandera de Bahamas.

La neerlandesa Fugro aclaró el 18 de setiembre que su cliente era SubCom y no el gobierno británico, como se había publicado. Describió la tarea como un estudio del lecho marino para un gran proyecto internacional de cable de telecomunicaciones, sin relación con hidrocarburos.

En setiembre, Correo de Punta del Este informó que este mismo buque trabajaba relevando el lecho submarino para la instalación de un cable que llegaría a las islas Malvinas. En ese entonces, el director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Pablo Siris, lo desmintió. Según informaron otros medios, una empresa tramitaba entonces un permiso para estudios del lecho marino ante la Comisión Interministerial de Investigación Científica Marina, que preside Cancillería; Siris dijo que ese paso era previo y que el proyecto todavía no había pasado por el comité “que aprobaría el tendido”.

Por su parte, el presidente YamandúOrsi tildó la noticia como falsa: “Nunca tuvimos ninguna propuesta”, sostuvo. Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a Caras y Caretas que lo único autorizado era un estudio para un cable que va hacia Argentina. Agregaron que, después, el trazado se desvía hacia el océano Atlántico.

La autorización no menciona quién es el dueño del cable ni cuál sería su destino. Fugro solo dijo que el sistema conectará varios puntos. Gustavo Gómez, director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), publicó en X que el cable uniría Argentina continental con el sur de África

Otros cables

A Punta del Este llegan a tierra los cables Unisur, Bicentenario y Tannat —este último, entre las paradas 8 y 10 de la Brava— y también Firmina, cable de Google que llega a la costa en la parada 6 de la Brava, en la playa Zorba.