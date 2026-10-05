Buscan a joven de 21 años que falta de su hogar

El Ministerio del Interior solicitó la colaboración de la población para ubicar a Kevin Nahuel Sotelo Acosta, de 21 años.

Fue visto por última vez en la noche del 3 de octubre en Santa Mónica. Se trata de un joven de complexión delgada, aproximadamente 1,90 metros de altura, cutis trigueño, con barba, cabello corto y brackets. Vestía pantalón beige, buzo gris con amarillo y championes negros. Posee piercing en una oreja y varios tatuajes. Se desplaza en una camioneta Volkswagen Saveiro de color negro. Además, se encuentra bajo tratamiento farmacológico por motivos de salud mental.



Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse de forma gratuita las 24 horas al 9-1-1, al teléfono 2030 4638 (Personas Ausentes) o al correo electrónico personasausentes@minterior.gub.uy. También puede acercarse a la seccional policial más próxima.