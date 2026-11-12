Buzo local que realizó buena faena de extracción de mejillones en Punta Ballena destacó la ausencia de Rapana Venosa

Fernando Fernández, buzo profesional y marino con experiencia en las aguas de Maldonado, realizó este martes una inmersión en Punta Ballena a bordo de su embarcación Hércules. Junto a su tripulación, se dedicó a la extracción de mejillón, uno de los moluscos más valorados en la gastronomía local. La faena arrojó resultados positivos: se registró una presencia abundante del molusco en la zona, dentro de los cupos de extracción establecidos por la normativa vigente.

El dato más relevante aportado por Fernández fue la ausencia del caracol Rapana venosa. Este molusco depredador, originario del Mar de China e introducido en el Río de la Plata a través del agua de lastre de buques mercantes, representa una amenaza para los ecosistemas bentónicos, ya que se alimenta de almejas, mejillones y otras especies de fondo.

Según el buzo, recorrió varios puntos de la costa de Maldonado además de Punta Ballena y no encontró rastros de la especie invasora. Su ausencia en estas aguas constituye una señal positiva para el ecosistema marino local y para la sustentabilidad de la pesca artesanal en el departamento.

Crédito de las imágenes: Fernando Fernández.