La calle Oficial Nº 2607 de Maldonado, en toda su extensión desde la Oficial Nº 2611 (Marlene Chanquet) hasta la Oficial Nº 2617 (aún por designar), pasará a denominarse “Maestro Raúl Olivera Silva”.La Junta Departamental de Maldonado aprobó por unanimidad la propuesta, formalizada a través de la resolución Nº 11246/2026. La solicitud fue presentada por Teresa Piedra Cueva.Raúl Olivera Silva nació en Convento, un paraje rural cercano a Melo, en Cerro Largo. Tras radicarse en Maldonado ejerció como maestro y obtuvo una beca del gobierno de Francia que le permitió perfeccionarse en la enseñanza de la matemática.