Cámara de Industrias inaugurará el Espacio CIU en SuperNext 2026

El próximo viernes 30 de octubre, a las 12:30 horas, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) inaugurará el Espacio CIU en SuperNext 2026, un evento orientado a anticipar y debatir los desafíos que enfrentan el retail actual y el del futuro. En una jornada intensiva, 18 empresas industriales presentarán sus productos y soluciones en stands. Al mismo tiempo, líderes de supermercados, marcas de consumo, tecnología y medios, junto con referentes internacionales, compartirán tendencias y experiencias, generando un espacio de intercambio y de creación de nuevas conexiones. Los oradores de la jornada serán Leonardo García, presidente de la CIU, y el ministro interino de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker. La actividad se realizará en el Centro de Convenciones de Punta del Este.