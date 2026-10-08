Cambian el sentido de circulación de la calle Eugenio Ruiz Zorrilla

El Departamento de Movilidad de la Intendencia de Maldonado dispuso una modificación en el sentido de circulación de la calle Eugenio Ruiz Zorrilla, en la capital departamental. Tras un estudio técnico, se estableció la necesidad de adecuar el flechado de la vía al sentido Este-Oeste, en el tramo comprendido entre la avenida de los Gauchos y el bulevar General José Artigas. La medida entró en vigencia este jueves 8 de octubre, con el objetivo de mejorar el flujo del tránsito en esa zona de la ciudad. Se solicita a los conductores extremar las precauciones y respetar la nueva disposición para prevenir incidentes.