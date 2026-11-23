Desde las 00.00 de este martes 24 de noviembre comienzan a regir varios cambios en el tránsito de la Península de Punta del Este, en el marco del plan de movilidad de la Intendencia de Maldonado.

Las modificaciones buscan mejorar el equilibrio entre las vías de entrada y salida en la zona e incluyen el flechamiento de la Calle El Mesana (24) y de otras arterias, la instalación de semáforos, ajustes en estacionamientos y la reorganización de recorridos y paradas del transporte colectivo.



Cambios de sentido de circulación

• Calle El Mesana (24): pasa a sentido sur-norte, desde la Calle Obenque (15) hasta los accesos frente al Parador de La Mano.

• Rambla Artigas (Brava): se habilita el doble sentido desde los accesos frente al Parador de La Mano hasta la Calle Los Muergos (27).

• Calle Resalsero (26): cambia de norte a sur, desde la Calle Los Muergos (27) hasta la Calle El Estrecho (17).

• Calle Obenque (15): cambia de este a oeste, desde la Rambla Artigas (Brava) hasta la Avenida Gorlero (22).

• Calle La Salina (9): cambia de oeste a este, desde la Calle El Foque (14) hasta la Calle Obenque (15).

Se instalaron baterías de semáforos en los accesos frente al Parador de Los Dedos (para el cruce de la Rambla Lorenzo Batlle hacia la Rambla Artigas Brava con la salida de la Calle El Mesana) y semáforos peatonales en varios cruces. También se colocó una batería de semáforos en el cruce de las calles Los Muergos (27), Resalsero (26) y Rambla Artigas (Brava).

La calzada actual de salida desde la rotonda de la Terminal hacia La Barra, hasta su entronque con Rambla Artigas (Brava), se destinará a estacionamiento público.

Además, se establece una salida única de todos los recorridos de ómnibus urbanos y suburbanos desde la Península por la Calle El Mesana (24) durante todo el año.



Modificaciones en recorridos de ómnibus y paradas

Ingreso a la Península

• Líneas 7, 9, 12, 17, 19, 20 y 24: Av. Francisco Salazar, Rambla Lorenzo Batlle, Rambla Artigas (Brava), Calle Resalsero (26), Rambla Artigas (Brava), Calle Obenque (15), Calle El Foque (14), Calle La Salina (9), Calle 2 de Febrero (10), Calle Juan Díaz de Solís (11) hasta la parada con Calle El Trinquete (8).

• Líneas 1 y 52: desde Rambla Claudio Williman, Av. Chiverta y Av. Francisco Salazar, y luego el mismo recorrido.

Salida de Punta del Este

Calle Juan Díaz de Solís (11), Calle El Trinquete (8), Calle La Salina (9), Calle El Mesana (24), Rambla Lorenzo Batlle y Av. Francisco Salazar, retomando sus recorridos habituales.

Las líneas 1 y 52, después de la Calle El Mesana (24), continúan por la rotonda de la Terminal y Calle La Angostura (32) hacia Rambla Williman.

Nuevas paradas

• Ingreso: Rambla Gral. Artigas (Brava) entre Calle Inzaurraga (31) y Calle Las Focas (30); y con Calle Los Meros (28). Calle Resalsero (26) con Calle El Corral (23) y con Calle El Estrecho (17). Calle La Salina (9) y Calle Virazón (12).

• Salida: Calle La Salina (9) y Calle El Foque (14). Calle El Mesana (24) con Calle El Estrecho (17), Calle El Corral (23), Calle 28 (Los Meros) y Calle Las Focas (30).

Paradas eliminadas

Calle Capitán Miranda (7) y Calle Virazón (12); Calle El Foque (14) y Calle Juan Díaz de Solís (11); Calle El Remanso (20) con Calle El Corral (23), Calle Los Muergos (27) y Calle Las Focas (30); Rambla Williman (paradas 1, 2 y 3) en sentido hacia la Península; Calle 18 (Baupres) con Calle Las Focas (30) y Calle Los Muergos (27); Rambla Artigas (Mansa) con Calle El Corral (23), Calle El Estrecho (17) y Calle 2 de Febrero (10).

También se eliminan todas las paradas sobre Calle El Mesana (24) del lado oeste, Calle Resalsero (26) del lado este y Rambla Gral. Artigas del lado este.