Campaña solidaria: Valentino necesita una cirugía de 220.000 dólares

Valentino, un niño de Maldonado, requiere una compleja operación de reconstrucción esofágica en la Clínica Alemana de Santiago de Chile. La intervención le permitiría alimentarse por la boca y llevar una vida normal. El costo total de la cirugía asciende a 220.000 dólares. Hasta el momento se han recaudado 138.000 dólares, por lo que aún faltan 82.000 para alcanzar la meta. Para acelerar la recaudación se lanzó la “Campaña del Dólar”, que invita a cada persona a colaborar con un dólar o su equivalente en pesos uruguayos (40 pesos).Las donaciones pueden realizarse a través del perfil de Instagram @juntos_por_valentino, donde está disponible un código QR de Mercado Pago. También se aceptan aportes en cuentas del Banco República y de Prex a nombre de los padres del niño.

Éric, padre de Valentino, explicó en rueda de prensa la compleja historia clínica de su hijo. El pequeño nació el 28 de mayo de 2025 con atresia de esófago tipo 3, una malformación congénita. Al tercer día de vida fue operado para reconstruir el esófago, cuyos extremos se encontraban desunidos. Tras la cirugía permaneció dos semanas en coma inducido. Al despertar se detectó un fallo de anastomosis (la sutura no prosperó). Posteriormente se constató que la operación había afectado terminaciones nerviosas, provocando parálisis diafragmática y de la cuerda vocal derecha.

El cuadro se agravó por una infección que impidió una reintervención inmediata. Valentino comenzó a sufrir neumotórax reiterados, con colapso pulmonar y severas desaturaciones de oxígeno.“Fue pasando el tiempo, la situación lamentablemente no mejoraba, venía cirugía tras cirugía, seguíamos en CTI con Vale, por lo que en noviembre empezamos a salir un poquito a la gente, a contarle la situación de Vale y a abrirnos, a pedirle el apoyo de la ciudadanía para hacerle esta cirugía que es la que precisa Vale”, relató Éric.

Quienes deseen colaborar pueden ingresar al Instagram @juntos_por_valentino.

Fuente: FM Gente