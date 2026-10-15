Car One Center abrirá en diciembre en Distrito 52 con más de 40 marcas y una inversión superior a los 75 millones de dólares

En la mañana de este jueves se realizó la presentación oficial y recorrida de obra del nuevo centro comercial Car One Center Punta del Este, emplazado en el exclusivo barrio Distrito 52, sobre la ex chacra La Cañada, en la intersección del Camino Aparicio Saravia y Orlando Pedragosa Sierra. La apertura está prevista para el 4 de diciembre próximo.

El proyecto, que demandó una inversión directa de más de 50 millones de dólares por parte del Grupo One —a la que se suman otros 25 millones de dólares invertidos por las marcas inquilinas—, se presenta como el mayor emprendimiento comercial a cielo abierto de la región Este del país.

La jornada incluyó un desayuno de bienvenida en el Club House de Distrito 52, la presentación formal del proyecto a cargo de Emiliano Aldabalde, director de negocios retail y real estate del grupo, y una recorrida guiada por la obra a cargo de Rafael Valek.

Salto al Este

Aldabalde explicó los fundamentos de la decisión de instalar el segundo Car One en Maldonado. “Nuestro concepto ha sido muy bien recibido en Canelones, donde empezamos hace seis años, en plena pandemia, con ratios de crecimiento de tráfico anual del 20 al 25%, y hemos realizado siete ampliaciones en ese período. Eso claramente valida el concepto”, señaló.

La elección de Maldonado respondió a un análisis demográfico y de mercado: crecimiento intercensal del 25 %, una población estable de aproximadamente 220.000 personas que se incrementa entre 20.000 y 40.000 personas los fines de semana, y un alto ingreso per cápita. “Maldonado era el lugar. Tiene menos competencia, un estilo de vida al aire libre y una población flotante que en temporada alta tiene un gran poder adquisitivo”, destacó el directivo.

El socio estratégico

La localización dentro del master plan de Distrito 52 —emprendimiento de 52 hectáreas que incluye un barrio privado con 270 lotes, más de 400 apartamentos y oficinas en construcción, un hotel proyectado y un colegio ya en actividad desde hace dos años— fue clave en la decisión. El desarrollador del proyecto inmobiliario es Claudio Scalise. “Distrito 52 nos invitó a ser parte de toda la propuesta comercial del complejo. Nos pareció estupendo. La ubicación es el lugar epicéntrico de Maldonado: a cinco minutos de la ciudad, a cinco minutos de La Barra y a cinco minutos de Punta del Este”, destacó Aldabalde.

El frente del centro comercial sobre Aparicio Saravia supera los 500 metros lineales.

Los números del proyecto

Car One Center Punta del Este se emplaza sobre un predio de cinco hectáreas, de las cuales cuatro están actualmente en uso y una se reserva para futuras expansiones. La construcción total supera los 60.000 metros cuadrados —entre áreas comunes, estacionamientos y pasillos— y el área comercial alcanza los 28.000 metros cuadrados distribuidos en dos niveles. La planta inferior, con acceso desde Aparicio Saravia, concentra las grandes superficies y tiendas ancla con aproximadamente 18.000 metros cuadrados. El nivel superior, con acceso desde el bulevar de Distrito 52, albergará gastronomía, servicios y locales de moda en unos 9.000 metros cuadrados.

El diseño garantiza que todos los puntos del shopping sean “zonas calientes”: desde cualquier acceso se ingresa directamente a las tiendas, sin puntos fríos. El estacionamiento cuenta con 700 cocheras, 353 de ellas techadas.

La inauguración generará aproximadamente 1.000 puestos de trabajo, de los cuales más del 65 % serán empleos directos. Al momento de la presentación, el centro comercial registra un 95 % de ocupación con más de 40 marcas confirmadas.

Géant debuta en Punta del Este

El ancla más destacada del nuevo complejo es la primera sucursal de la cadena Géant en Punta del Este, con 10.000 metros cuadrados totales, de los cuales 6.500 son superficie comercial. La cadena, de origen francés y consolidada en Uruguay, llega al departamento de Maldonado como el hipermercado de referencia del complejo.

En materia de retail, el centro contará con grandes tiendas ancla como Decathlon, Kiabi, Naterial, Juice, Kiko y Elsie & Kitty —nueva marca de ropa que inaugurará aquí su primera tienda en el país antes de expandirse a Montevideo y Canelones. También estarán presentes Samsung, Mosca, El Virrey y Multióptica.

Una de las atracciones del edificio de Decathlon es la existencia de un exclusivo lugar en su planta superior: un salón de 700 metros cuadrados sin columnas con terraza techada de más de 110 metros cuadrados, pensado para ferias, lanzamientos, eventos culturales y espectáculos.

Primeras marcas en Uruguay

El complejo traerá al país varias propuestas que desembarcan por primera vez. Megatrón, cadena argentina de gimnasios de alta gama, instalará su primer local en Uruguay con más de 1.000 metros cuadrados. También llegará una tienda de helados de yogur griego congelado de origen europeo que aún no tiene presencia en el mercado local. En gastronomía, la oferta incluye C’est Restaurant, Forno di Roma, opciones de sushi, Sotobosque, Heladería Freddo y La Molienda. Para entretenimiento y servicios se confirman Lagomat Home, Next Level, Barlitz (pagos y cambio), Pixel —con bowling, laser shots y videojuegos—, un pet shop, banco de seguros, Clean My Zapas, Farmashop y la agencia de viajes Quality.

Automotores con perfil tecnológico

La propuesta de automotores, que representará el 15 % del área comercial, fue diseñada específicamente para el mercado de Maldonado, con énfasis en marcas de alta tecnología. Estarán presentes BYD, Denza (marca premium de BYD), Changan, Deepal, Great Wall Motor, Kaúr —con su primera tienda en el país—, Jaecoo, JMB, Mitsubishi, Nissan, Omoda, Xpeng, Renault y JAC. No habrá oferta de autos usados.

Calendario de apertura

La apertura oficial para prensa, autoridades, socios e invitados está prevista para el jueves 4 de diciembre. Al día siguiente, el viernes 5 de diciembre, el centro comercial abrirá sus puertas al público en general.