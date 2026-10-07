Casi el 15% de la población del país se encuentra por debajo de la línea de pobreza

El Instituto Nacional de Estadística publicó este miércoles los datos de estimación de la pobreza por el método del ingreso correspondientes al primer semestre de 2026, que muestran que el 14,8% de las personas en Uruguay se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 1,2% bajo la línea de indigencia.

En términos de hogares, el 11,6% se ubica por debajo de la línea de pobreza —aproximadamente 116 de cada 1.000 hogares— mientras que el 1,0% se encuentra en situación de indigencia, es decir, unos 10 de cada 1.000 hogares no superan el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias.

Traducido a personas, de cada 1.000 uruguayos aproximadamente 148 no superan el ingreso mínimo para cubrir necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. En el extremo más crítico, 12 de cada 1.000 personas viven en hogares indigentes, sin ingresos suficientes para cubrir siquiera la canasta alimentaria básica.



La línea de indigencia para un hogar unipersonal en Montevideo se ubicó en junio de 2026 en 6.736 pesos mensuales, mientras que en el interior del país ese valor fue de 5.775 pesos. Las líneas de pobreza, que incorporan también la canasta básica no alimentaria, varían según región, tamaño del hogar y condición de tenencia. Para un hogar inquilino de Montevideo compuesto por una persona el umbral fue de 25.195 pesos, mientras que para un hogar no inquilino del interior el valor desciende a 13.540 pesos. Un hogar inquilino de tres personas en Montevideo es considerado pobre si sus ingresos líquidos son inferiores a 58.893 pesos mensuales.

Los datos surgen de la Encuesta Continua de Hogares del INE, calculados en base a la metodología de líneas de pobreza e indigencia 2017.