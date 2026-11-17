Se disputó el pasado sábado 14 la novena y última fecha del Torneo Clausura en la Divisional Ascenso de Liga Mayor y se concretaron los ascensos a Primera División de Central Molino, quienes fueron los campeones de la Divisional, y de Peñarol Maldonado que sube nuevamente a nuestra categoría de privilegio, aprovechando la sorpresiva derrota de San Martín.

Rodrigo “Chino” Fernández

Repasamos todos los resultados en el siguiente informe.

EN HONOR A ADHEMAR

Central Molino logra el objetivo y cumple con su promesa de ir a por el Ascenso en honor a Adhemar Mesa, un hombre que fue dirigente y también ayudaba a los Cuerpos Técnicos en todas las categorías del club y hace unos meses partió a otras canchas, cuando terminó el partido este fin de semana la emotividad y el recuerdo de Adhemar fue casi unánime de todos los “Chacareros” porque con la victoria 3-0 frente a Deportivo Gardel en el Parque Máximo Benito Moreno se logra ser campeones y subir. Con los goles de Agustín Ortiz, Nahuel Durán y Maximiliano Pérez el equipo de Central Molino festejó fuerte junto a toda su hinchada, cerca de 800 personas se hicieron presentes en el escenario en una tarde inolvidable. Enhorabuena para toda la barriada del Barrio Molino que está de fiesta.

PEÑAROL GANÓ Y SUBIÓ

En el Parque Rafael Méndez del club Barrio Rivera “33” se enfrentaron el locatario y el conjunto de Peñarol Maldonado, quienes debían ganar y esperar una derrota del club San Martín, pues justamente es eso lo que ocurrió y terminaron festejando los aurinegros. Peñarol Maldonado venció a Barrio Rivera “33” por 3-1, los goles del aurinegro fernandino fueron obra de Emiliano Del Puerto, Luis Morales y el restante fue de Ezequiel Martínez, mientras que para el “Barrio” el gol lo convirtió Gonzalo Mircovich. El festejo fue grande de la gente de Peñarol Maldonado, sin embargo, hay que señalar que existe un fallo pendiente que puede cambiar todo, en ese fallo el tribunal de apelaciones debe ratificar o no lo establecido por el tribunal de penas acerca de una ficha de un jugador en el SENADE por parte de un reclamo de Ángel del Arco, en el caso de que se mantenga lo establecido por el tribunal de penas Peñarol Maldonado con este triunfo logra el segundo ascenso, en estos días se va a definir.

UNA DERROTA DOLOROSA

Neptuno logra una victoria sorprendente por 1-0 que demolió las ilusiones de San Martín en el Parque Enrique Porley que estaba repleto de espectadores, cerca de 500 entradas vendidas en este partido clave. El Palermitano logra llegar a las redes con el gol de Facundo Correa, la desazón que se palpaba en la cancha cuando se dio el gol era evidente, fue un baldazo de agua fría para todos los simpatizantes del “Santo” que se habían arrimado con mucha ilusión. Lo dicho anteriormente, ahora para San Martín la única chance de subir es que en los escritorios obtenga un fallo favorable, las esperanzas son reducidas.

ANGEL DEL ARCO PEÑASCO CIERRA CON UNA VICTORIA

En el escenario de Ángel del Arco Peñasco el locatario logra su primera victoria en el Torneo Clausura al vencer 2-1 a San Lorenzo, de esta manera el equipo fusionado logra cerrar la Temporada 2026 con una sonrisa. Los goles fueron convertidos por Jesús Lubara y Lucas Techera para Ángel del Arco Peñasco, mientras que para el “Ciclón” el gol lo convirtió el delantero Darío Caballero.

TUVO FECHA LIBRE

En esta 9na Fecha ya no tuvo actividad la gente de Punta Ballena, los cuales terminaron 4tos en la Tabla Anual en una campaña algo irregular, eso sí tienen un plantel joven y seguramente el año próximo podrán ser uno de los equipos que vayan a por intentar el ascenso.