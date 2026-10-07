Central Molino gana en casa y ahora lidera la Anual

Rodrigo “Chino” Fernández

LA CASA SE RESPETA

En el Parque Máximo Benito Moreno se jugaba el gran partido de la Jornada 5 del Torneo Clausura, Central Molino recibió en su casa a Punta Ballena en lo que era el enfrentamiento más atractivo y realmente fue un gran encuentro que se llevó el “Molino” por un marcador de 3-1.

En el Primer Tiempo, los primeros 35 minutos fueron todos para el locatario, el equipo locatario fue mucho más profundo y tuvo chances de convertir, pero la suerte estaba del lado del Ballenero porque el balón pegó en los postes en 3 oportunidades. Sobre el final del 1.er Tiempo Punta Ballena emparejó el encuentro y se fueron al descanso con mejores sensaciones a pesar del 0-0 reinante.

¡MIRA QUE ESTÁS JUGANDO CONTRA EL MOLINO EH!

Punta Ballena empezó el 2.º Tiempo con mejor energía, el juvenil Nicolás Serrón comenzaba a tomar la pelota en faceta ofensiva y hacía mover los hilos de su equipo, en este partido Punta Ballena tuvo ausencias notables como el delantero Maicol Bueno y Serrón tuvo que liderar los ataques del Ballenero en el inicio del complemento.

El “Molino” responde con un tiro lejano de Agustín Ortiz que pasó realmente cerca del travesaño, el “Tato” la tomó de emboquillada y la pelota tomó un efecto muy pronunciado y pasó a pocos centímetros del pórtico de Elías Tieri, y ahí aparece el grito desde la tribuna que hizo entretener a toda la fanaticada del Molino: “¡Mira que estás jugando contra el Molino eh!”.

ESTÁ DESPEGADO

En cada pelota quieta Central Molino tiene un arma fuerte para esta Divisional, estamos hablando de la capacidad de salto del zaguero Héctor “Bagüal” Giménez y fue así como vino el primer gol del partido, un centro que cae en el área del Ballenero y Giménez gana una vez más de arriba y la manda cruzada, y sobre la raya aparece Paulo Sueiro para abrir el marcador, iban 20 minutos del 2.º Tiempo.

SE PONE DE IDA Y VUELTA

El gol de Sueiro hizo mover el partido, ahora el Ballenero tenía que salir a buscar el empate y tuvo un tiro libre peligroso que el veterano portero Eduardo Cal pudo contrarrestar con una atajada doble que evitó el empate.

Se van produciendo los cambios en ambos equipos, empiezan a mover las plantillas los entrenadores y el ritmo se renueva, en un saque de arco a favor del Molino se produce el 2.º gol del equipo de Jorge Múniz, la 2.ª pelota la busca Ezequiel Medina y queda mano a mano frente a la salida de Tieri y define por encima del guardameta para poner el 2-0 a los 29 minutos del 2.º Tiempo.

Rápidamente el Ballenero responde, y fue con un golazo a los 33 minutos del 2.º Tiempo del delantero Diego Sánchez que sacó un zapatazo desde 35 metros que se le clavó arriba a Eduardo Cal que se tiró cuán largo es y no llegó, haciendo aún más espectacular la conquista.

SE LIQUIDA

El tramo final del encuentro fue muy interesante, Central Molino defendiendo con todo la ventaja y el Ballenero con sus armas buscando igualarlo, fue un tramo final muy intenso que pudo ser empate de Punta Ballena porque lo buscó metiendo sobre el arco al rival, pero sin efectividad.

Cuando se terminaba el partido, Central Molino lo liquida con un gol más de Ezequiel Medina quien recibe un pase y define con el arco desguarnecido, el pase vino de Agustín Pérez que se mandó una gran jugada individual por el centro de la defensa Ballenera con velocidad y técnica que desarmó la zaga rival y cuando enfrentó al portero Tieri se la cedió a su compañero que no perdonó, y ese gol le dio el resultado final a este gran encuentro.

Central Molino trepa entonces a la cima de la Anual, Punta Ballena sigue líder en el Torneo Clausura a pesar de la derrota, fue un gran encuentro entre dos clubes que seguramente estarán en la definición por conocer los clubes ascendidos este año.

OTROS RESULTADOS

Peñarol Maldonado goleó 5-2 a San Lorenzo, una gran tarea de Jonathan Malzoni con dos goles en su haber, los otros goles del Aurinegro Fernandino fueron convertidos por Washington Gutiérrez, Luis Morales y Emiliano del Puerto, para el equipo de San Lorenzo anotaron Yair Da Rosa y Emmanuel García.

En el Parque La Alameda fue empate 1-1 entre Deportivo Gardel y San Martín, un resultado que no le favorece al equipo “Santo” porque lo aleja un poco de la cima del Torneo Clausura, los goles fueron convertidos por Iván Castillo para el “Mago” y en el equipo visitante el gol lo convirtió Alex Machado.

También fue empate 1-1 entre Barrio Rivera “33” y Ángel del Arco Peñasco en el Parque Rafael Méndez, resultado justo por lo expuesto por ambos equipos en el terreno de juego.

LIBRE

En esta fecha el equipo de Neptuno fue quien tuvo fecha libre.

La 6ta Fecha se jugará el 17 de octubre debido a que la Divisional recibió una invitación para participar del encuentro Nacional de Apoyo Mental que se va a celebrar en el Parque San Carlos el fin de semana del 10 de octubre.

6ta Fecha:

San Martín vs Barrio Rivera “33” – AA Peñasco vs Neptuno – San Lorenzo vs

Deportivo Gardel – Punta Ballena vs Peñarol Maldonado – Libre: Central Molino.