La empresa Ciemsa recibió este lunes 16 de noviembre, por parte de la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM), la posesión de las terminales de ómnibus de Maldonado, Punta del Este, Piriápolis y San Carlos. El traspaso se concretó en las condiciones previamente acordadas, en el marco del contrato de la Licitación Abreviada 1002/2026, para la utilización, explotación, puesta en valor y mantenimiento de esos espacios hasta el 30 de julio de 2028.

Durante la mañana se realizó una recorrida por las cuatro terminales y se firmó el documento correspondiente. El director general del Departamento de Movilidad, Juan Pígola, indicó que las terminales “vienen funcionando bien”, aunque presentan algunos vicios de construcción debido a su antigüedad. Señaló que la prioridad será la puesta a punto de las de Piriápolis y San Carlos, que presentan mayor necesidad de intervención.

En el caso de Punta del Este y Maldonado, destacó que lo que más falta es estructura de comunicación para los servicios, y afirmó que la IDM deberá asumir un papel más protagónico en el control.

A la brevedad

Por su parte, el ingeniero Julián Castro, en representación de Ciemsa, celebró la concreción de la concesión y adelantó que se ejecutarán a la brevedad mejoras edilicias y de información a los usuarios con tecnología. Comentó además que está en marcha la confección de un plan de mantenimiento y obras incluido en la oferta de la empresa.

La licitación, abierta en mayo de 2026, buscaba adjudicar la gestión de las terminales, que según un informe técnico de la propia Intendencia presentaban un estado de deterioro generalizado, con carencias en seguridad, mantenimiento y accesibilidad. Cuatro empresas presentaron ofertas; Ciemsa resultó adjudicataria.