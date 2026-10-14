Ciencia y sociedad: mesa sobre validación del conocimiento en la Fundación Manolo Lima

La Fundación Manolo Lima invita este viernes 16 de octubre, a las 19 horas, a una mesa de diálogo con investigadores de diversas disciplinas para debatir sobre la generación, validación y uso social del conocimiento.

El encuentro, de entrada libre y gratuita, se realizará en la sede de la Fundación (Calle Orión entre Pez Austral y León, parada 30 de la Playa Mansa, Pinares, Maldonado). Propone reflexionar sobre cómo la ciencia construye certezas y de qué manera este conocimiento se incorpora a la toma de decisiones, tanto a nivel gubernamental como individual.

El panel abordará la validación académica como un constructo social perfectible, indispensable para el desarrollo humano, y analizará su impacto real a partir de experiencias concretas: la gestión de la pandemia de covid-19, el manejo de los ecosistemas y la preservación del patrimonio natural.

Los participantes serán:

•Paola Bermolen, matemática, directora del Centro Interdisciplinario de Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático (CICADA) y exdirectora del Instituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia de la Facultad de Ingeniería. Integró el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) durante la pandemia.

•Richard Fariña, paleontólogo, profesor titular de la Facultad de Ciencias. Autor de libros de difusión y materiales audiovisuales vinculados a la valoración social del patrimonio paleontológico uruguayo y a la comprensión del cambio global.

•Verónica Filardo, socióloga, profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar) y directora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas del CURE. Coordina el Grupo de Estudios Urbanos y Generacionales y es docente de metodología de la investigación.

•Álvaro Soutullo, biólogo, profesor del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del CURE y director de Coordinación Científica y Gestión Ambiental del Instituto Antártico Uruguayo.

•Matías Arim, biólogo, profesor del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del Centro Universitario Regional Este (CURE). Integró el GACH. Su trabajo se enfoca en la estructura de la biodiversidad y en abordajes para el manejo ambiental.