El Cierre de Temporada de la Ballena Franca Austral cumple este año su cuarta edición. El evento se realizará el sábado 17 de octubre, de 15:30 a 16:45 horas, en la Sala Benito Stern del Municipio de Punta del Este, organizado por BallenasUY.
La actividad reúne diferentes expresiones vinculadas a la ballena franca austral, incluyendo libros, pintura, escultura y la presentación de los aspectos más destacados de la temporada. Se exhibirán tres cortos audiovisuales con esta especie como protagonista, filmados en los departamentos de Rocha y Maldonado.
Según la agenda, el encuentro comenzará a las 15:30 con la bienvenida y agradecimientos. A las 15:40 se proyectará un audiovisual de Leandro Borba (Rocha). A las 15:50, BallenasUY presentará la Bitácora de 2026 correspondiente a Maldonado y Rocha, a cargo de Álvaro Pérez Tort, que incluirá el número de reportes verificados del paso de ballenas francas por las costas uruguayas durante su migración reproductiva.
A las 16:10 se mostrarán videos destacados de 2026 de Luis Pereira (Rocha), seguidos a las 16:15 por un audiovisual de BallenasUY filmado en Maldonado. A las 16:30 habrá un intercambio con el público y, a las 16:45, una degustación de Helados Makai.
El evento cuenta con el acompañamiento de Casa Fauna Esculturas Sustentables, Arte Playa Costa Azul Esculturas Oceánicas, pintura en vivo a cargo de Yaqu Pacha Uruguay, la presentación del libro “Una niña, una ballena, un mar. Las aventuras de Matilde y Armonía” y Helados Makai.
Además de BallenasUY, participan organizaciones como Yaqu Pacha Uruguay, Fauna Marina Uruguay, el proyecto Franca Austral y Vida Silvestre Uruguay. La actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Ambiente, la Intendencia de Maldonado y el Municipio de Punta del Este, entre otras instituciones.
Cierre de temporada de la Ballena Franca Austral se celebra este sábado en Punta del Este
La actividad reúne diferentes expresiones vinculadas a la ballena franca austral, incluyendo libros, pintura, escultura y la presentación de los aspectos más destacados de la temporada
El Cierre de Temporada de la Ballena Franca Austral cumple este año su cuarta edición. El evento se realizará el sábado 17 de octubre, de 15:30 a 16:45 horas, en la Sala Benito Stern del Municipio de Punta del Este, organizado por BallenasUY.