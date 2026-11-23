El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) reunió a representantes del Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) y de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP) para abordar los desafíos contables, tributarios y administrativos que enfrentan las cooperativas.

En Uruguay existen más de 4.000 cooperativas registradas, presentes en sectores como vivienda, trabajo, producción agraria, consumo, ahorro y crédito, entre otros. Según datos oficiales, las cooperativas y sociedades de fomento rural generan cerca de 30.000 puestos de trabajo directos, lo que refleja la importancia económica y social del sector y la necesidad de fortalecer sus capacidades de gestión.

En este contexto, el CCEAU organizó la actividad “Cooperativismo y profesión: un diálogo entre el Colegio, INACOOP y CUDECOOP”, con el objetivo de acercar a los profesionales de las ciencias económicas conocimientos y herramientas para asesorar a estas organizaciones en materia normativa, contable, tributaria y financiera.

Dificultades

La presidenta del CCEAU, Cra. Silvia Leal, advirtió sobre algunas de las dificultades que enfrentan los profesionales al asesorar a cooperativas de vivienda y de trabajo, especialmente en materia de acceso a la información, aplicación de criterios contables y cumplimiento de exigencias administrativas.

En el caso de las cooperativas de vivienda, señaló que uno de los principales inconvenientes es la dificultad para acceder y reconstruir información histórica, necesaria para la elaboración de estados financieros. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia sistemas que permitan disponer de información accesible y trazable, así como establecer reglas claras, criterios uniformes y exigencias proporcionales a las características de cada cooperativa.

También hizo referencia a las dificultades vinculadas a la cotitularidad en las cooperativas de vivienda, cuya resolución requiere no solo un abordaje jurídico, sino también criterios contables concordantes.

Respecto de las cooperativas de trabajo, Leal identificó dificultades relacionadas con la aplicación de criterios contables, particularmente en el reconocimiento de ingresos y las valuaciones, y destacó la importancia de contar con mayor claridad sobre el marco normativo aplicable.

“Sin duda, este es un mundo muy amplio y las cooperativas representan realidades muy diferentes entre sí. Algunas tienen pocos socios y estructuras simples, y se encuentran con dificultades reales para atender formalidades que se les exigen a nivel de documentación, como una simple acta”, expresó.

Ante esta situación, la presidenta del CCEAU manifestó la disposición del Colegio a trabajar conjuntamente con las organizaciones cooperativas y los organismos del Estado para revisar procedimientos, promover formularios estandarizados y elaborar guías prácticas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones administrativas y contables, especialmente en las cooperativas de menor tamaño.

Intercambio y articulación

Por su parte, la presidenta de INACOOP, Graciela Fernández, destacó la importancia de generar espacios de intercambio y articulación entre las instituciones y los profesionales vinculados al sector.

Durante el encuentro se puso de manifiesto que las cooperativas presentan particularidades en su funcionamiento, administración, distribución de excedentes y obligaciones legales, que requieren conocimientos específicos para acompañar una gestión adecuada y sostenible.

El acceso a herramientas de financiamiento y apoyo técnico no depende únicamente de su disponibilidad, sino también de que las cooperativas conozcan los instrumentos existentes y cuenten con profesionales capaces de orientarlas en su utilización.

En ese sentido, Javier Durañona, responsable del área de Administración y Finanzas de INACOOP, abordó la importancia de que las cooperativas cuenten con asesoramiento adecuado para cumplir con sus obligaciones, entre ellas la prestación coactiva, y conocer los mecanismos de financiamiento a los que pueden acceder, como FRECOOP y el Fondo para el Desarrollo.

La jornada también contó con la participación de Silvana Avondat, coordinadora ejecutiva del Área de Desarrollo Cooperativo de CUDECOOP, entre otras autoridades y representantes institucionales.

La actividad permitió fortalecer el intercambio entre el ámbito profesional y las principales instituciones del cooperativismo nacional, poniendo a disposición de los contadores, economistas y administradores información sobre el marco normativo, los instrumentos de financiamiento y las herramientas de asistencia técnica disponibles.

Desde el CCEAU destacaron la importancia de continuar trabajando junto a las organizaciones cooperativas y los organismos públicos para avanzar en procedimientos más claros, criterios uniformes y herramientas prácticas que faciliten la gestión, especialmente en aquellas cooperativas que cuentan con estructuras administrativas más pequeñas.