Comienza a implementarse en Maldonado el programa Más Barrio

El programa Más Barrio comenzará a implementarse el miércoles 11 de noviembre en el barrio San Antonio. La primera etapa consistirá en un relevamiento de hogares destinado a conocer las condiciones de las viviendas, la composición de las familias y las principales necesidades del territorio, además de informar a los vecinos sobre el alcance de la iniciativa.

El relevamiento se realizará los días 11, 12 y 13 de noviembre, a partir de las 9:45 horas. Participarán 20 duplas de censistas integradas por estudiantes y funcionarios de diversos organismos públicos.

Con esta acción, Maldonado se suma a las experiencias ya desarrolladas en Cerro Norte (Montevideo), Corfrisa-Talca (Las Piedras, Canelones), La Colina (Rivera) y Las Higueras (Durazno).

Más Barrio es una política nacional de carácter integral orientada a barrios con mayores niveles de vulnerabilidad y exclusión socioterritorial. Actúa de forma simultánea en la mejora del hábitat y de las condiciones de las viviendas, la transformación del espacio público y la infraestructura urbana, el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia barrial, y el trabajo social y comunitario en el territorio.