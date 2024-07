“Con el mismo espíritu” que en sus comienzos Lobos Club cumple hoy treinta años

De un galpón a lo que hoy es Lobos Club han pasado treinta años. Una historia que comenzó con un puñado de amantes del rugby que habían llegado a vivir a la zona y que no encontraban su lugar, ya que en Maldonado no era común la práctica de ese deporte.

En ese grupo estaba Gonzalo Cortinas, que habló con Correo de Punta del Este y contó que, junto a Antonio Mieres, el “Pelado” di Meo, Daniel Indarte, Zumpi Barbot, Orlando Spagni y alguno más, compraron tres pelotas y comenzaron a practicar en un cantero de avenida España y Roosevelt. Para ese entonces, Pablo y Federico Tieffenberg ya tenían un equipo de rugby que se llamaba Lobos y practicaba en el Hípico. Un día el destino los juntó y fue así como nació esta historia, que hoy, treinta años después está más vigente que nunca.

El equipo de los Tieffenberg ya había jugado unos años en la Unión de Rugby pero el club aún no tenía estructura ni personería jurídica. Al unirse, también dio comienzo el rugby infantil en Lobos y de a poco comenzaron las mejoras en el predio en el que sólo existía un galpón: se hicieron duchas, un vestuario y una pequeña oficina. Por esas épocas, la URU mandaba una persona que venía una vez por semana a ayudar con los entrenamientos.

Una de las actividades que se convirtió en un clásico es el Torneo Carlos Páez Vilaró, pionero en los encuentros de rugby infantil del Uruguay que se realizó por primera vez en 2001 y al que el artista solía concurrir todos los años.

Creciendo

En abril de 2001 se inauguró la cancha 1 de rugby y un nuevo gimnasio, “con apoyo de varios socios y algunos auspiciantes se consiguieron los fondos. Pudimos concretar el sueño de la cancha de rugby gracias a un esfuerzo notable del ‘Chino’ Marasco y el ‘Negro’ Veronesi, que arrancaron en diciembre a trabajar, y también se hizo un gimnasio multiuso para otras actividades deportivas”, contaba Cortinas a los medios presentes aquel día. Hoy en día son setecientos los socios de la institución. Pueden hacer rugby, fútbol, hockey, entrenar en el gimnasio y hacer yoga o pilates, entre otras cosas.

Marcello Calandra es el actual presidente del club y bajo su mandato se han realizado importantes obras entre las que figuran “los dormis” que son las habitaciones donde se recibe a las delegaciones visitantes, el nuevo parrillero y la cancha de hockey sintético; además de la firma con la Intendencia del comodato por otros treinta años.

“Se creció muchísimo. Con el mismo espíritu. Lo que intentamos trasmitir con la palabra en los hechos se fue dando. En Lobos se ve con claridad lo que ha sido el crecimiento de Maldonado con gente que ha venido de muchos lados. Lobos está formado por gente que perteneció a todos los clubes del rugby del país y de Argentina y cada uno le pone su impronta, hay de Cricket, Polo, Cuervos, Champa, Hindú, Curupaity”, explicó Cortinas.

Otra cosa que distingue a Lobos es que muchos de los socios no sólo hacen uso de las instalaciones y practican deportes sino que son quienes llevan adelante el club. Por ejemplo, los entrenadores de las categorías infantiles de rugby son padres que se dedican a la tarea de forma totalmente honoraria. “Los papás son managers, los papás cocinan. La idea es que vengan a disfrutar. Que los hijos crezcan acá. Que disfruten el club, que hagan amigos, que vengan a estar, a hacer familia”.

Las Lobas

Pero no todo es rugby en Lobos y este año esa premisa se vive con más emoción aún ya que en setiembre y en conjunto con una nueva edición del torneo Carlos Páez Vilaró, quedará inaugurada la nueva cancha de hockey, deporte que comenzó a practicarse en Lobos en el año 2001. “Muchas chicas iban a ver los partidos y un día me dijeron: ¿por qué no nos organizás algún deporte? Ahí surgió la posibilidad de empezar con el hockey. Me puse en contacto con la federación de Hockey y pidieron que se juntaran al menos veinticinco chicas para poder enviar un entrenador desde Montevideo. A la semana eran ciento veinte chicas las que se habían anotado para empezar”. En ese momento Jackie Cortinas asumió la dirección de la parte de hockey y dio clases hasta el año 2013.

El comodato firmado con la Intendencia, dos años atrás, dio la tranquilidad para pensar a futuro y encarar este proyecto para el que hubo mucho trabajo de parte de todos los integrantes de Lobos y Lobas, que se movilizaron para conseguir los fondos necesarios.



Tres pilares

En el caso del rugby, este año se hizo un proyecto que tiene tres pilares: el juego, lo físico y lo médico y que va de infantiles a mayores. A los más chicos se les enseña a correr, a caer y una serie de cosas en las que se detectó una diferencia importante, sobre todo en los juveniles, con los clubes de Montevideo. Ahora, además de los martes y jueves que son los entrenamientos, también se dispuso un día de gimnasio. A partir de un convenio con Nico Laprida quien junto a los profesores de todas las categorías hizo un proyecto y con eso se realizó una importante reforma en el gimnasio, se hizo una pre temporada importante y Lobos comenzó nuevamente en primera división.

De Lobos a Teros

Otro de los logros de Lobos fue la citación de tres de sus jugadores para ser parte de la selección uruguaya de rugby que participó del mundial 2023. Facundo Gattás, Gastón Mieres, Eric Dosantos y el manager Gonzalo Cortinas fueron los locatarios elegidos por Los Teros para formar parte del equipo. En la imagen, Cortinas y Calandra, presidente del club, en uno de los partidos.

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

PRESIDENTE

Marcello Calandra

VIECPRESIDENTE

Jorge Barbot

SECRETARIO

Fernando González

TESORERO

Sebastián López

VOCAL

José Beracochea

SISTEMA DE SUPLENTES RESPECTIVOS:

Pablo Tieffenberg, Marcelo Veronesi, Sebastián Kerschen, Victor Lentini.