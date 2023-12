Con la presencia del presidente de la República quedó formalmente inaugurado Atlántico Shopping

El presidente Luis Lacalle Pou y el intendente Enrique Antía, encabezaron el pasado viernes el acto de inauguración de Atlántico Shopping, que cuenta con ochenta locales comerciales distribuidos en 45.000 metros cuadrados. De la actividad participaron también los integrantes del directorio del centro comercial, Carlos Lecueder, Josef Preschel, y Francisco Jorge, además de la familia de Mauricio Levitin, fallecido director de Altius Group. Las autoridades procedieron al tradicional corte de cinta y, posteriormente recorrieron sus instalaciones que abrieron al público el sábado.

En el acto, Lacalle Pou valoró la herramienta de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) para aquellos que invierten y asumen riesgos y destacó la generación de empleo generada. Hoy fueron unos 800 puestos de trabajo pero cuando la totalidad de las obras se concreten, ese número ascenderá a 1.200, puntualizó.

“Aquí se genera un círculo virtuoso de la inversión, la migración, y el estímulo departamental y nacional”, expresó. Si no hay beneficios, la inversión no ocurre, la generación de impuestos no se concreta, y esto deriva en que no se creen nuevos puestos de trabajo, simplificó el mandatario. También tuvo palabras de recuerdo para Levitin, de quien destacó el trabajo, la visión y el impulso para llevar adelante un ambicioso proyecto.

Por su parte, el intendente Antía afirmó que gracias a la construcción, el departamento tiene la tasa de actividad y empleo más alta del país y recordó a Mauricio Levitin “por el esfuerzo y dedicación que trajo desarrollo y futuro”. “Estamos viviendo un momento muy especial y tenemos que aprovechar esta ola de crecimiento que nos hace ver el futuro con optimismo” concluyó.

Inversión

El centro comercial está ubicado sobre la avenida Roosevelt, en la ciudad de Maldonado, y cuenta con más de 80 locales distribuidos en tres niveles en un espacio de 45.000 metros cuadrados. La construcción de la primera etapa del proyecto supuso una inversión aproximada de 100 millones de dólares destinados al desarrollo de Atlántico Shopping y la primera de las cuatro torres de More Atlántico y prevé alcanzar una inversión total de más de 200 millones de dólares con la ampliación del shopping y la ejecución de tres torres adicionales proyectadas para los próximos años. Cabe destacar que, debido al éxito del proyecto, se adelantó el lanzamiento comercial de la segunda torre residencial la cual comenzará su construcción a principios del año 2024.

La obra, que inició en 2021, ha generado empleos directos a más de 950 personas en sus etapas finales. El proyecto, diseñado por el estudio de arquitectos Gómez Platero fue galardonado en los en los International PropertyAwards como el “Mejor desarrollo de usos mixtos de Uruguay”.

Atlántico Punta del Este obtuvo la certificación EDGE que destaca su compromiso con la eficiencia de recursos y la construcción sostenible.