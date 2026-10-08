Concierto de música española en homenaje a Manuel de Falla

Conciertos del Este anunció para este sábado 10 de octubre, a las 19:30 horas, un Concierto de música española en el Hotel y Club del Lago, en homenaje a los 150 años del nacimiento del compositor español Manuel de Falla. La presentación estará a cargo del Ensamble de la Orquesta Juvenil Nacional del SODRE, bajo la dirección del maestro Ignacio García-Vidal (España). Participarán en escena Mariola Membrives (voz, España), Mariana Airaudo (piano, Uruguay) y Carol Braga (voz, Brasil). El espectáculo combina música y desarrollo escénico.

Las entradas se venderán el mismo día, de 18:30 a 19:15, en la entrada del concierto. También se pueden adquirir anticipadamente por la Red Abitab, en cualquiera de sus locales o a través de la web.