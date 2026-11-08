Condenado a ocho meses de prisión por violencia doméstica y reiterados desacatos agravados

Un hombre de 38 años fue condenado a ocho meses de prisión como autor de un delito continuado de violencia doméstica y reiterados delitos de desacato agravado, en régimen de reiteración real. El 4 de noviembre, en horas de la madrugada, un llamado al 9-1-1 alertó sobre un hombre que agredía a dos mujeres en la vía pública, en la calle 27 del Balneario Buenos Aires. Personal de la Unidad de Respuesta Móvil Policial (URPM) de la Zona Operacional IV se entrevistó con una mujer de 26 años, quien relató que junto a una adolescente de 17 años fueron increpadas y amenazadas por el hombre, por lo que debieron refugiarse en un comercio.Los efectivos ubicaron e identificaron al agresor, quien había sido pareja de la adolescente y mantenía medidas cautelares vigentes respecto de ella. Fue trasladado a dependencia policial.El 5 de noviembre se recibió orden de detención. El hombre fue ubicado en el Juzgado de San Carlos, donde tenía previstas una pericia y una audiencia, y allí se procedió a su detención. Ese mismo día la Justicia dispuso la condena.