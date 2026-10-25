Condenado por efectuar disparos de arma de fuego en la vía pública

Un hombre de 31 años fue condenado a nueve meses de prisión efectiva por disparar un arma de fuego en plena vía pública en San Carlos, además de otros delitos relacionados con el porte y tráfico de armas. El hecho ocurrió el 19 de setiembre pasado de las 08:00 horas, en las calles Ituzaingó y Alejo Fernández Chávez. Operadores del Servicio de Emergencias 9-1-1 recibieron un llamado que alertaba sobre una pelea a golpes entre varios hombres. Según el denunciante, al llegar un auto negro al lugar se escucharon detonaciones de arma de fuego. Cuando arribaron los efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de la Zona Operacional III, los involucrados ya se habían dispersado. Posteriormente intervinieron funcionarios del Área de Investigaciones III (AIZ III), quienes hallaron indicios relevantes. Tras un intenso trabajo de campo, con apoyo del Área de Analítica del Centro de Comando Unificado y del Departamento de Policía Científica, identificaron al autor de los disparos: Nicolás Andrés de los Santos Cuadros, de 31 años y con varios antecedentes penales. Se libró orden de detención en su contra.

El 23 de octubre, personal de AIZ III que realizaba recorridas avistó el vehículo involucrado en el hecho y observó al requerido subir a él. Inmediatamente intervinieron y lo detuvieron. Enterada la Fiscalía Letrada de 4.º Turno, dispuso la conducción del indagado a su sede. Esa misma tarde, de los Santos fue derivado al Juzgado Letrado de 4.º Turno, donde se lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de tráfico interno de arma de fuego y municiones, un delito de disparos de arma de fuego, un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos, en concurso formal con un delito de porte de arma por reincidente, todo en régimen de reiteración real entre sí.

La pena impuesta fue de nueve (9) meses de prisión efectiva, con descuento del tiempo de detención sufrido y las obligaciones previstas en los literales d y e del artículo 105 del Código Penal.