Un hombre de 55 años fue condenado por un delito de receptación tras un hurto ocurrido en el balneario El Tesoro.En la madrugada del 14 de noviembre, el Servicio de Emergencias 9-1-1 recibió un llamado que alertaba sobre un hurto consumado en una vivienda ubicada en la calle Raúl Montañés. Personal del Programa de Alta Dedicación Operativa de la Zona Operacional IV se trasladó al lugar y se entrevistó con el denunciante.Posteriormente, efectivos del Área de Investigaciones IV se hicieron cargo del caso. Tras el trabajo de campo, identificaron una vivienda donde el autor habría llevado los objetos sustraídos.El 15 de noviembre, con orden de allanamiento, los investigadores concurrieron al inmueble, hallaron parte de los efectos denunciados y detuvieron a V.L.G.C., de 55 años, quien no registraba antecedentes penales.La Fiscalía Letrada de 4º Turno dispuso su conducción a la sede para continuar las indagatorias. Más tarde, el hombre fue derivado al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 4º Turno, que lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de receptación a la pena de seis meses de prisión.De acuerdo con el artículo 295 bis del Código del Proceso Penal, la pena fue sustituida por un régimen de libertad a prueba por el mismo plazo, con las siguientes obligaciones: residir en el domicilio declarado, someterse a la orientación y vigilancia de la DINAMA, presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente y realizar servicio comunitario una vez por semana, durante dos horas.