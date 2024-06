Condenado por reiterados delitos de libramiento de cheques sin fondos y estafa en comercios de Punta del Este

En 2022 había sido formalizado y ahora, al no pagar las deudas en el plazo que le había sido otorgado por la justicia, fue condenado; cumplirá la pena en un régimen de libertad a prueba

Un hombre de iniciales G.E.P.R de 41 años de edad, que en el año 2022 había sido formalizado por casi una veintena de delitos con cheques y un delito de estafa, fue condenado a prisión en los últimos días ya que se cumplieron los plazos que le habían sido otorgados para saldar sus deudas.

Todo comenzó en el año 2020 cuando personal de Investigaciones II tomó conocimiento de una estafa y varios delitos con cheques cometidos en comercios de Punta del Este.

En uno de los casos, el ahora condenado realizó una estafa por $2.362.220 pesos uruguayos y 3000 dólares en una maniobra de compra y venta de moneda extranjera. En otra denuncia se daba cuenta de una venta de U$S 11.528 dólares a G.E.P.R, que éste abonó con un cheque por $ 488.800 pesos que fue rebotado por el banco.

A la justicia

En ese momento fue formalizado por el Juzgado de 4to turno donde se dispuso “la formalización de GEPR por la presunta comisión de once delitos de libramiento de cheques que no pudieron ser pagados como consecuencia de la suspensión o clausura de las cuentas corrientes en régimen de reiteración real, con siete delitos de libramiento de cheques que al tiempo de su presentación carecieron de fondos y un delito de estafa, disponiendo como mediada limitativa el deber de fijar domicilio y no modificarlo, la prohibición de salir del país y la retención de documentos de viaje por el plazo de 150 ciento cincuenta días

Ahora fue condenado a veinticuatro meses de prisión aunque la pena será sustituida por un régimen de libertad a prueba por igual plazo. Deberá residir en un lugar determinado, someterse a la orientación y vigilancia de DINAMA la obligación de presentarse una vez por semana a la seccional policial más cercana a su domicilio y prestar servicios comunitarios en la forma prevista en el art. 295bis del CPP, una vez por semana dos horas diarias por el plazo de diez meses.

Los primeros doce meses deberá cumplir arresto domiciliario total y los restantes doce meses deberá cumplir arresto domiciliario nocturno de 22:00 a 06:00 horas.