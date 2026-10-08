Condenados a cinco años y cuatro meses de prisión por una rapiña

El Juzgado Letrado de 4.º Turno condenó a cinco años y cuatro meses de penitenciaría a los dos autores de una rapiña ocurrida en Maldonado el 6 de octubre. Según la denuncia, cerca de las 3 de la madrugada un hombre fue interceptado en la intersección de la avenida Joaquín de Viana y José Pedro Varela por dos individuos que circulaban en una motocicleta. Tras amenazarle y exigirle dinero, la víctima logró escapar momentáneamente, pero los agresores lo alcanzaron nuevamente, le propinaron un golpe de puño y le sustrajeron pertenencias personales junto con $4.900.

Personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de la Zona Operacional II, que realizaba patrullaje preventivo, ubicó después a dos hombres con las características aportadas en la calle Salamanca, del barrio Cerro Pelado.

Los detenidos fueron identificados como Lucas Isaac Blanco Pereyra, de 24 años, y Nicolás Machado Zipitria, de 36 años, ambos con antecedentes penales. Al momento de la intervención circulaban en una motocicleta denunciada por hurto y tenían en su poder las tarjetas bancarias de la víctima.

Tras las diligencias dispuestas por la Fiscalía Letrada de 3.er Turno, el 7 de octubre el juzgado condenó a Blanco Pereyra como autor de un delito de rapiña especialmente agravada, en régimen de reiteración real con un delito de receptación, y a Machado Zipitria como autor de un delito de rapiña especialmente agravada. Ambos recibieron la pena de cinco años y cuatro meses de penitenciaría.