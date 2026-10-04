Condenan a un hombre por apuñalar a otro en la terminal de Punta del Este

El Juzgado Letrado de 4º Turno condenó el 2 de octubre a J.A.P.R., de 32 años, como autor penalmente responsable de un delito de lesiones personales especialmente agravado. La pena impuesta fue de seis meses de prisión, con descuento de la detención sufrida, que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 295 bis del Código del Proceso Penal será sustituida por un régimen de libertad a prueba por igual plazo. Los hechos ocurrieron ese mismo día, próximo a las 09:00 horas, cuando el Servicio de Emergencias 9-1-1 recibió un llamado alertando sobre un altercado en la Terminal de Ómnibus de Punta del Este, donde un hombre estaría agrediendo a otro con un arma blanca. Rápidamente, los operadores del Centro de Comando Unificado comisionaron al lugar personal de la Seccional Décima y de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de la Zona Operacional II.

Los efectivos de esta última unidad realizaron el traslado de la víctima, un hombre de 48 años, a un centro de asistencia médica. El herido resultó con cinco heridas cortopunzantes en la zona del tórax. Explicó a los actuantes que se encontraba cuidando autos cuando se acercó otro cuida coches, con el cual tuvo un altercado y comenzó a agredirlo.

Funcionarios del Programa de Alta Dedicación Operativa de la Zona Operacional II, atentos a las comunicaciones radiales, concurrieron a la zona y lograron la detención del agresor, de quien se contaba con la descripción aportada por la víctima. J.A.P.R., sin antecedentes, aún tenía en su poder el arma blanca con la que cometió el delito, la cual le fue incautada. Posteriormente fue derivado a una dependencia policial. Enterada la Fiscalía Letrada de 3er Turno, dispuso diversas diligencias, entre ellas la conducción del indagado a su sede para continuar con las averiguaciones. Finalizada la audiencia en Fiscalía, más tarde ese mismo día, fue trasladado al Juzgado Letrado de 4º Turno, donde se dictó la condena.

Como parte del régimen de libertad a prueba, el condenado deberá residir en el domicilio denunciado en la comparecencia; someterse a la orientación y vigilancia de la DINAMA; presentarse una vez a la semana en la seccional policial correspondiente a su domicilio; realizar prestación de servicio comunitario una vez por semana, durante dos horas diarias; y cumplir con la prohibición de comunicación y acercamiento hacia la víctima en un radio de 500 metros, así como la prohibición de concurrir a la terminal de Punta del Este, por todo el plazo de la condena.