Condenan a un hombre por estafa agravada bajo la modalidad del “cuento del tío”

El Juzgado Letrado de 4.º Turno condenó el 6 de octubre a J.A.A.C., de 29 años y con antecedentes penales, como coautor de un delito de estafa agravada a la pena de 18 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

El hecho ocurrió el 12 de enero, en horas de la mañana. Una mujer recibió una llamada telefónica de un hombre que le manifestó que su hija había sufrido un accidente de tránsito en el que habría colisionado con una mujer embarazada y que se encontraba detenida. Mediante esta modalidad, conocida como “cuento del tío”, el interlocutor le solicitó 8.000 dólares destinados, según indicó, al pago de un abogado y a una compensación económica.

Ante esta situación, la víctima entregó aproximadamente 200.000 pesos uruguayos entre dinero en efectivo y joyas a un hombre que se presentó en su domicilio. Posteriormente, recibió nuevas indicaciones telefónicas para concurrir a locales de cobranza, donde realizó dos préstamos por un total de 192.400 pesos, dinero que también fue entregado al mismo individuo.

Tras el trabajo de investigación se identificó al presunto autor. Con una orden de allanamiento, personal del Departamento de Hechos Complejos, con apoyo del Grupo de Respuesta Táctica (GRT), concurrió a la ciudad de Canelones. En una vivienda se incautaron dos armas de fuego que carecían de la documentación correspondiente, además de municiones y otros efectos vinculados a las armas.A partir de la información recabada, los efectivos policiales se dirigieron luego a una zona de La Floresta, donde avistaron al hombre buscado. Este intentó darse a la fuga por los fondos del lugar y fue detenido a pocas cuadras, en inmediaciones de las calles Paysandú.

Tras las actuaciones correspondientes, el indagado fue puesto a disposición de la Justicia, que finalmente dispuso su condena.