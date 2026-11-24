Un hombre de 34 años, identificado como Jorge Gabriel Bica Coitiño y poseedor de antecedentes penales, fue condenado en las últimas horas por la Justicia a cumplir una pena de dieciocho meses de prisión efectiva, tras ser hallado responsable de una serie de delitos cometidos durante el transcurso de este mes en la capital departamental.

El procedimiento que derivó en su captura tuvo lugar próximo a la medianoche y media del pasado 23 de noviembre, cuando efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de la Zona Operacional II realizaban tareas de patrullaje preventivo por la calle Doctor José Román Cortez. En esa circunstancia, los funcionarios intentaron identificar de rutina a un individuo que circulaba a pie por la zona, quien al advertir la presencia policial emprendió la fuga corriendo.

Los agentes lograron interceptarlo y reducirlo a los pocos metros, pese a que el sujeto ofreció una tenaz resistencia y forcejeó en reiteradas oportunidades para intentar escapar. Una vez trasladado e identificado en la dependencia policial, se constató que sobre Bica Coitiño pesaba una requisitoria pendiente librada por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género, además de encontrarse bajo la lupa del Área de Investigaciones como presunto autor de cinco ilícitos —en su mayoría hurtos— perpetrados todos durante noviembre.

Puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía Letrada de 5to Turno, se dispuso la conducción del detenido a la sede fiscal para avanzar con las indagatorias correspondientes. Cumplida esa instancia, el imputado compareció ante el Juzgado Letrado de 11er Turno, donde finalmente se dictó su condena como autor penalmente responsable de cuatro delitos de hurto —dos de ellos especialmente agravados—, un delito de violación de domicilio y un delito de desacato, todos en régimen de reiteración real entre sí, estableciéndose el descuento de la detención ya cumplida y las obligaciones legales previstas en el artículo 105 del Código Penal.