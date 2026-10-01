Condenaron a cinco años y ocho meses de penitenciaría al autor de rapiña en un local de pagos de Balneario Buenos Aires

El Juzgado Letrado de 4.º Turno de Maldonado condenó el 30 de setiembre a Ezequiel Nicolás Farías Sosa, de 29 años y con antecedentes penales, como autor penalmente responsable de un delito de rapiña agravada, a la pena de cinco años y ocho meses de penitenciaría. El hecho ocurrió el 11 de julio, cuando el hombre ingresó a un local de pagos ubicado en el balneario Buenos Aires, se apoderó de dinero mediante amenazas y se dio a la fuga. Gracias a las actuaciones policiales se identificó al autor y se puso el caso en conocimiento de la Fiscalía. El 17 de julio la Justicia lo formalizó por rapiña agravada e impuso como medida cautelar el arresto domiciliario total por 150 días, con monitoreo electrónico. Posteriormente, el 11 de agosto, el mismo juzgado revocó esa medida y dispuso su ingreso inmediato al centro de reclusión Las Rosas por 120 días.