Un hombre de 57 años fue trasladado al Sanatorio Mautone con diagnóstico de “politraumatizado grave” tras el vuelco de la camioneta con tráiler que conducía en el kilómetro 114,500 de la Ruta 9, en el departamento de Maldonado. Dos acompañantes recibieron asistencia y un tercero resultó ileso. El siniestro ocurrió a las 21:40 horas. La camioneta circulaba de oeste a este cuando, por causas a determinar, despistó y volcó sobre la senda contraria, la que va hacia el oeste. El tráiler, que transportaba dos equinos, quedó en el cantero central, sobre sus ruedas. El hecho fue catalogado como siniestro de tránsito grave. Una acompañante de 50 años presentó “traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento” y fue trasladada. Otra, de 23 años, recibió el alta en el lugar. El tercer acompañante, de 55 años, no sufrió lesiones. No se informó sobre el estado de los animales,