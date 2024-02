Conflicto en la construcción: este martes habrá reunión entre trabajadores y empresarios

Fuentes de las agremiaciones empresariales adelantaron que no darán marcha atrás y que no permitirán que el gremio maneje sus políticas de recursos humanos

El conflicto desatado en el ámbito de la industria de la construcción tendrá mañana un momento clave cuando trabajadores y empleadores se encuentren en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Montevideo.

El encuentro se producirá en la Dirección Nacional del Trabajo (DINATRA) según anunció hoy Michel Pistone, secretario general del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA) de Maldonado, a la emisora Fm Gente.Pistone dijo que el conflicto estalló cuando una empresa de Pan de Azúcar -que elabora productos de hormigón armado- despidió a diecisiete trabajadores sin que mediara de por medio el protocolo acordado por los protagonistas de la actividad.

Pistone sostuvo que esto provocó la movilización del sector y una serie de medidas como las asambleas realizadas en la mañana de este lunes, primero frente a la obra de Le Parc y luego en la avenida Gorlero en el obrador del complejo World Trade Center. Los trabajadores marcharon entre ambas obras. “Los trabajadores despedidos deben ser reintegrados”, agregó Pistone.

El hormigón

Las medidas de hoy serán sucedidas por otras como la ejecución de “puntos de movilización” durante toda la semana que se cumplirán no solo frente a la empresa de Pan de Azúcar sino en el resto de las empresas que elaboran y distribuyen hormigón. Pistone sostuvo que el conflicto fue generado por los empresarios aunque al intendente Enrique Antía “le cueste creerlo”. Los paros registrados en las puertas de las obras, que impidieron el ingreso de los camiones surtidores de hormigón, determinaron que estas empresas enviaran a sus empleados al seguro de desempleo. Esto impactó en decenas de obras cuyos responsables, al no contar con hormigón, resolvieron poner en punto muerto a los obradores. De todas formas, fuentes de las agremiaciones empresariales adelantaron que no darán marcha atrás y que no permitirán que el gremio maneje sus políticas de recursos humanos como el hecho de despedir o tomar trabajadores. Por eso se espera con ansiedad el encuentro de mañana.

Foto: FM Gente