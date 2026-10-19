Construcción en Maldonado: 15.063 puestos cotizantes en setiembre, la cifra más alta de 2026

La industria de la construcción de Maldonado registró en setiembre 15.063 puestos cotizantes, la cifra más alta de los primeros nueve meses de 2026, según datos del Banco de Previsión Social (BPS). Ese mes, las personas cotizantes del sector fueron 11.426.

El año comenzó con 13.036 puestos en enero. En febrero se produjo la única baja del período: el número descendió a 10.385, con 2.651 puestos menos, una caída de 20,3 %. Las personas cotizantes pasaron de 10.192 a 8.420, una disminución de 1.772, equivalente a 17,4 %.

A partir de marzo, ambos indicadores crecieron todos los meses. Los puestos subieron a 10.818 en marzo, 11.970 en abril, 12.470 en mayo, 13.575 en junio, 14.178 en julio y 14.734 en agosto. Los mayores aumentos mensuales se dieron en abril, con 1.152 puestos más, y en junio, con 1.105.

Las personas cotizantes fueron 8.740 en marzo, 9.702 en abril, 10.047 en mayo, 10.640 en junio, 11.165 en julio y 11.374 en agosto. Su mayor suba mensual también ocurrió en abril, con 962 personas más. En junio, ambos indicadores superaron por primera vez los valores de enero.

En setiembre, los dos registraron su menor suba mensual del período: 329 puestos (2,2 %) y 52 personas (0,5 %). Entre enero y setiembre, los puestos cotizantes aumentaron en 2.027 (15,5 %) y las personas cotizantes, en 1.234 (12,1 %). Respecto al mínimo de febrero, el incremento fue de 4.678 puestos y 3.006 personas. El promedio mensual del período fue de 12.914 puestos y 10.190 personas.

La brecha entre ambos indicadores se amplió: en febrero los puestos superaban a las personas en 1.965 y en setiembre, en 3.637. La diferencia responde a que un mismo trabajador puede ocupar más de un puesto cotizante. En setiembre hubo 1,32 puestos por cada persona cotizante, frente a 1,23 en febrero.