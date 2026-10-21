Continúa la veda para la pesca de corvina negra y la extracción de cangrejos

La Dirección de Ambiente de la Intendencia de Maldonado (IDM) emitió un recordatorio sobre las normativas vigentes dispuestas por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) que restringe la captura de corvina negra y de ciertas especies de cangrejos en la región. Las medidas buscan proteger los ciclos reproductivos de las especies y asegurar la conservación de la biodiversidad local.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución N.º 238/2026 de la DINARA, se encuentra plenamente vigente una veda precautoria para la pesca de corvina negra (Pogonias courbina). Esta prohibición comenzó a regir el pasado 1.º de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 1.º de enero de 2027 inclusive.

Durante este período, queda estrictamente prohibida la extracción de este ejemplar bajo cualquier modalidad de pesca.

La restricción aplica para todos los ríos y arroyos que desembocan en el Río de la Plata y el océano Atlántico y las desembocaduras de las lagunas costeras del océano Atlántico.

Las autoridades aclararon que no se trata de una prohibición total de la actividad pesquera, dado que está permitido extraer ejemplares siempre y cuando la captura se realice fuera de las áreas geográficas delimitadas por la veda.

El fundamento biológico de esta medida radica en que la corvina negra presenta un ritmo de crecimiento lento y una baja capacidad de recuperación en sus poblaciones. Por este motivo, protegerla durante su período reproductivo resulta crucial para la conservación del recurso.

Medidas para la protección de cangrejos

En paralelo, la Intendencia compartió las directrices de la Resolución N.º 036/2020 de la DINARA, la cual regula específicamente la extracción de los crustáceos que habitan las zonas costeras, enfocándose en dos especies:

Cangrejo violinista (Uca uruguayensis): Se encuentra totalmente prohibida su extracción en toda la costa uruguaya. Esta medida permanecerá vigente de manera indefinida hasta que una nueva resolución oficial disponga lo contrario.

Cangrejo de juncal: Su extracción se mantiene bajo estricta regulación y monitoreo de acuerdo con los parámetros fijados por la normativa vigente para asegurar el equilibrio de los ecosistemas costeros.

Controles y sanciones.

Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones dará lugar a la aplicación de sanciones y penalizaciones conforme a la normativa legal vigente.