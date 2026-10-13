Copa Nacional de Selecciones Femeninas del Interior: se terminó la ilusión

Se jugaron el pasado fin de semana los Cuartos de Final y las Semifinales de la 3ª Copa Nacional de Selecciones Femeninas del Interior (OFI) y, lamentablemente para la Selección de Maldonado Femenina, fue el final del camino; los partidos se disputaron en el Casto Martínez Laguarda de San José

Rodrigo “Chino” Fernández

ERA UNA INJUSTICIA

A primera hora en el Casto Martínez Laguarda era el momento de la acción para las chicas de Maldonado. El rival en cuestión era Colonia Capital y de antemano se sabía que era un rival de consideración. La “Blanca” inició el partido con el predominio del trámite. En los primeros minutos el equipo dirigido por Facundo Martínez —quien estaba suspendido en este encuentro— y Florencia Mandagarán era más intenso y tenía el balón. Trataba de progresar en bloque, poblando las bandas y moviendo el balón a ambas puntas ante la férrea defensa coloniense. En esos minutos la participación de Melany Cabral era importante: la “Peke” ganaba duelos por derecha e incluso avanzaba por su banda en reiteradas ocasiones, haciendo que Maldonado fuera protagonista.

UN GOL DE OTRO PARTIDO

Iban 15’ y con el trámite que les señalaba anteriormente. Sin embargo, en una salida por derecha de Maldonado se produce un quite de balón en la mitad del campo por parte de Cecilia Domeniguini. La volante recuperó el balón y, sin perder tiempo, se la lanzó a Geraldine Orozco, que picó habilitada y, cuando enfrentó a Keyla Alonso, la cruzó notablemente para abrir el marcador. Colonia no había llegado y en la primera oportunidad abre el partido: 1-0 para el rival de Maldonado, quienes no tenían el balón, pero estaban arriba.

SIGUE DOMINANDO MALDONADO

El gol sorprendió a Maldonado, pero siguieron siendo las dueñas de la posesión del balón. Eso sí, no podían tener la profundidad necesaria para lastimar en la última zona rival. Colonia Capital era práctico y ordenado: si las defensas tenían que sacar el balón, no había ningún pudor en tomar esa opción sin contemplaciones. Comienza a tomar cada vez más balones la armadora Sasha Perlas. Nuestra volante de armado empieza a tratar de crear el juego para las delanteras, buscando pases al espacio para las corridas de Florencia Peñaloza, que tuvo la intención de ganar en velocidad, pero, como si estuviera ya estudiado por las rivales, era marcada escalonadamente y, si lograba irse de una zaguera, era otra la que llegaba atrás para cortar el ataque y sacarla afuera. Hubo un par de ocasiones para Maldonado. Una fue un gran pase cruzado de Florencia López que puso a correr a Sofía Sosa: la rochense tomó el balón por derecha y pudo sacar el remate que se fue ancho. La otra jugada peligrosa vino en una pelota quieta, cuando en un córner lanzado por Florencia Peñaloza busca de arriba Micaela Pereira, ganando en el área rival, y su cabezazo sale desviado.

CONTRAGOLPE LETAL

Ya corría el minuto 25 y Colonia encuentra el 2.º gol. Lo logra con un contragolpe certero que golpeó la moral del equipo de Maldonado. En ese minuto Colonia logra meter un pase largo con Maldonado jugando con bloque alto. La volante por derecha Malena Román sale en velocidad, ganándole a la zaga rival e incluso le gana a la salida de Keyla Alonso, que tuvo que salir del arco intentando rechazar ese balón, pero no pudo llegar a tiempo. Entonces Román, llegando antes, la hace para sí misma y queda con el arco abierto para poner el 2-0 para su equipo, que no tenía el balón; no obstante, cuando atacaba era totalmente efectivo.

AL DESCANSO

Maldonado se fue al vestuario tras un primer tiempo muy extraño. Si bien tuvieron mayor posesión y la intención de buscar el juego colectivo progresando con toques de balón por todo el ancho del terreno rival, era Colonia el que, con una buena táctica defensiva de orden y al ataque, tenía la inteligencia de buscar mano a mano que fueron letales. Los contragolpes de Colonia fueron realmente punzantes y lastimaron con dos goles que eran una ventaja amplia para lo que fueron esos primeros 45 minutos.

A BUSCARLO

Con esa consigna Maldonado salió al 2.º tiempo, pero ya no se veía la claridad del primer tiempo. Colonia, sabiendo que tenía una ventaja, jugaba con mayor tranquilidad y hacía que todo fuera mucho más lento, haciendo que los nervios comenzaran a crecer en Maldonado. Fueron pasando los minutos. Maldonado no encontraba la llave para llegar al descuento e incluso se salvó del 3.er gol gracias a una atajada de Keyla Alonso que, sin tirarse, sacó una pelota al córner cuando se le metía sobre el palo derecho. Colonia estaba más profundo y cerca de liquidar el partido.

CAMBIOS PARA REACCIONAR

Iban ya 14 minutos del complemento y Maldonado necesitaba reaccionar. Para intentar ese hecho ingresan Paulina Sosa y Ambra Méndez, intentando tener mayor amplitud y jugadoras rápidas con buen pie. Maldonado buscaba nuevamente hacerse con el balón y jugar en corto, pero Colonia marcaba inteligentemente y, cuando podía hacer correr los segundos, lo lograba con el buen rendimiento de Geraldine Orozco. La delantera sacaba faltas en el medio del terreno de juego, haciendo adelantar a las suyas para salir de la retaguardia y haciendo que se jugara lejos de su portería.

SE LIQUIDA

Ya iban 25 minutos del 2.º tiempo y llega el gol que termina por romper la ilusión de Maldonado en esta copa. Una gran jugada de Florencia Morales, que se llevó la pelota ante 3 zagueras de Maldonado y, cuando empezaron a encerrar su camino, la cruzó al otro sector opuesto. Entró a toda velocidad Cecilia Domeniguini, que con espacio definió fuerte dejando sin opciones a Keyla Alonso para poner el 3-0.

NO BAJARON LOS BRAZOS

Maldonado, en el tramo final del partido, fue a por el descuento. En ningún momento dejó de intentar achicar la diferencia. Dos minutos más tarde del 3.er gol rival tuvo un cabezazo de Ambra Méndez que pegó en el poste izquierdo. Si entraba era justicia por todo lo que había propuesto el equipo fernandino, pero la suerte no estaba del lado de la “Blanca”. Ingresó Delfina Pereira quemando las naves. Maldonado estaba jugado a ir arriba con mucha gente con buen pie en ofensiva. El planteamiento de Colonia de poblar su área con muchas defensas dio sus frutos, ya que, salvo remates lejanos sin mucho peligro, Maldonado no podía tener la profundidad para llegar con peligro sobre el arco rival. Hubo una jugada de peligro para Colonia ya sobre el final. En esta vez la suerte jugó a favor de Maldonado cuando Florencia Morales tira un tiro alto entrando al área que supera la ubicación de Keyla Alonso, pero la fortuna hizo que el balón pegara en el travesaño y no entrara. El partido se fue con Maldonado buscando, aunque sin ideas, y Colonia con comodidad defendiendo todos los intentos de su rival con energía. Cuando Evelyn López marcó el final del partido se terminaron las ilusiones de nuestra selección. Festejaron las rivales, pero lo que no se puede reprochar a Maldonado es que siempre intentó ser quien busque jugar en colectivo, con la idea clara de llegar al área rival buscando siempre el pase con criterio y no a lo que salga. El equipo tenía funcionamiento automatizado en ofensiva que esta vez no pudo dar sus frutos, pero este es el camino para este proceso que tiene muchas jugadoras realmente muy jóvenes que hicieron historia al meterse entre las mejores 8 selecciones del Interior por primera vez en este nuevo formato de las copas y que estoy convencido de que tendrán revancha en el futuro. Por lo tanto, hay que seguir entrenando fuerte para llegar con mayor nivel a la siguiente copa, donde nuevamente van a ser protagonistas.

MALDONADO LIGA MAYOR vs Colonia Capital: Keyla Alonso, Melany Cabral, Agustina Molina, Magdalena Olivera, Pía Bobadilla, Nikole Centeno, Micaela Pereira, Sasha Perlas, Sofía Sosa, Florencia Peñaloza, Florencia López.

DT: Florencia Mandagarán.

Relevos: Agustina Pereira, Candelaria Campón, Kiara Juárez, Paulina Sosa, Romina Ferrari, Jennifer Mombrú, Oriana Fernández, Ambra Méndez, Delfina Pereira.