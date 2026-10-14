Cortes en fibra óptica afectaron 180.000 servicios de telecomunicaciones en el este del país

La coincidencia de los cortes en la ruta 9 y en la Interbalnearia provocó que entre las 16:30 y las 19:00 horas resultaran fuertemente afectados todos los servicios de telecomunicaciones en Maldonado, Rocha, Lavalleja, Cerro Largo y Treinta y Tres

El martes 13 de octubre se registraron cuatro cortes en la red de troncales nacionales de fibra óptica por causas ajenas a Antel, lo que generó una grave afectación en los servicios de telecomunicaciones de varios departamentos del este y centro del país.

Según informó el ente estatal, los incidentes comenzaron a las 09:10 horas, cuando se cortó la fibra óptica en la ruta 9 a la altura de Gregorio Aznárez debido a obras de ensanche. Ese tramo fue reparado a las 15:25 horas. Poco después, a las 12:30, se produjo otro corte en la misma ruta, entre Pan de Azúcar y San Carlos, por trabajos de limpieza en la banquina, y pudo restablecerse a las 19:00 horas.

Contratistas

Según información preliminar, en ambos casos las obras estaban a cargo de una empresa contratista que trabaja para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). A las 14:35 horas se sumó un tercer corte en la ruta 12, entre San Ramón y Minas, también por obras de ensanche a cargo de una contratista del MTOP. La reparación de este tramo se completó a las 02:40 horas del miércoles 14. Finalmente, a las 16:30 horas se registró un cuarto corte en la fibra de la ruta Interbalnearia, a la altura de Atlántida, motivado por una obra de construcción particular. Ese servicio se normalizó a las 21:15 horas del martes.

La coincidencia de los cortes en la ruta 9 y en la Interbalnearia provocó que entre las 16:30 y las 19:00 horas resultaran fuertemente afectados todos los servicios de telecomunicaciones en Maldonado, Rocha, Lavalleja, Cerro Largo y Treinta y Tres. Se estima que unos 180.000 servicios fijos sufrieron interrupciones.

La mayoría se recuperó después de las 19:00 horas, mientras que alrededor de 5.000 servicios en San Ramón y San Jacinto volvieron a funcionar a partir de las 21:15 horas.

Cables submarinos

La conectividad a Internet internacional también se vio comprometida, ya que los cortes restringieron el acceso a los cables submarinos que llegan a Maldonado. Estos problemas comenzaron a resolverse a partir de las 21:15 horas.

En el servicio móvil, 398 sitios con radiobases resultaron afectados. Los departamentos más impactados fueron Maldonado, Cerro Largo, Lavalleja, Treinta y Tres y Rocha, mientras que Canelones, Rivera, Tacuarembó, Durazno y Florida registraron una afectación menor. A la medianoche del martes 13 los servicios de telecomunicaciones quedaron prácticamente normalizados, aunque algunas excepciones se fueron resolviendo caso a caso a lo largo del miércoles 14.