Cuatro cortes en troncales de fibra óptica afectan el servicio de Internet de Antel

Antel informó la noche del martes 13 de octubre, a través de un comunicado oficial emitido pasadas las 21:30, que en la jornada se registraron cuatro cortes en la red de transporte de fibra óptica que afectaron los servicios de Internet de la empresa. Según detalla el comunicado, los cortes se produjeron en dos tramos de la ruta 9, uno en la ruta Interbalnearia a la altura de Atlántida y otro en la ruta 12, entre las ciudades de Minas y San Ramón. Estos incidentes en la red troncal nacional, originados por causas ajenas a la empresa, afectaron la conectividad con la red de Internet internacional, a la cual se accede a través de los cables submarinos que llegan a Maldonado. Los equipos técnicos de Antel se encuentran trabajando en la reparación de las fibras ópticas afectadas. La empresa indicó que los servicios ya comenzaron a restablecerse de forma progresiva. El inconveniente generó fallas e interrupciones en el servicio de Internet fijo y móvil en distintos puntos del país, con particular incidencia en el sur y el este, incluyendo el departamento de Maldonado.