CURE presentará las obras de ampliación de su sede en Maldonado

Este jueves 12 de noviembre, a las 13 horas, se realizará en el Aula Magna de la sede Maldonado del Centro Universitario Regional del Este (CURE-Udelar) la presentación de las obras de ampliación del centro. El acto se desarrollará en el predio ubicado en avenida Cachimba del Rey, entre bulevar Artigas y avenida Aparicio Saravia.

La actividad contará con la presencia del rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela; el intendente de Maldonado, Miguel Abella; el secretario general de la Intendencia de Maldonado (IDM), Álvaro Villegas; el director regional del Cenur Este, Joaquín Marqués; el director local de la sede Maldonado, Carlos Iglesias; y el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, Liro Acosta.

La iniciativa de ampliar la sede del CURE tiene antecedentes recientes. En mayo de 2025, durante el inicio de la transición de gobierno, el entonces intendente electo Miguel Abella presentó al jefe comunal interino Luis Eduardo Pereira una propuesta para dar celeridad a un proyecto contenido en un expediente de 2023. El objetivo era que la IDM aportara tierra para facilitar el crecimiento de la sede, fortalecer la oferta educativa y mejorar el aprovechamiento del área pública circundante.

Intercambio

Poco después, el 29 de mayo de 2025, la Intendencia remitió a la Junta Departamental el pedido de autorización para un intercambio de terrenos con la Udelar. La operación involucraba padrones ubicados en el Parque Urbano y Deportivo, con el fin de viabilizar la construcción de nuevos módulos de aulas y mejoras de infraestructura, financiadas con una asignación de más de 116 millones de pesos aprobada por el Consejo Directivo Central de la Udelar.

Según la información difundida, en diciembre se concretará el traspaso de la tierra que hará posible la ampliación.