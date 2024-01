Da Silveira: Comisión del Patrimonio evitó que la estación Ancap quedara como la estación de AFE de Montevideo

El Ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, tomó distancia del proceso registrado en el ex predio de ANCAP adquirido por el empresario Daniel Zulamián para construir un edificio de 54 metros de altura a partir de la viabilidad autorizada en la sesión extraordinaria del pasado 17 de enero de la Junta Departamental de Maldonado. “Lo que acaba de pasar es que cambiaron las reglas de juego porque ese permiso para construir ocho pisos se multiplicó por más de dos. De esto nosotros nos enteramos por la prensa”; añadió. Además, el ministro sostuvo que la actuación de la Comisión del Patrimonio impidió que se replicara en la ex estación ANCAP de Gorlero lo que sucede con la estación “Artigas” de AFE de Montevideo hoy en ruinas por los juicios cruzados entre el estado y una empresa.

En una informal rueda de prensa celebrada en Montevideo, Da Silveira fue consultado sobre el trámite generado en la Junta Departamental.

“Hubo un remate y hubo una venta. En esto el ministerio de Educación tiene una participación muy chiquita porque no estuvo en el negocio, no estuvo participando del remate. Ni tiene nada que ver con los precios que se pagaron. Ni tiene nada que ver con las modificaciones reglamentarias que se pueden estar procesando en Maldonado”, respondió el ministro.

Da Silveira también fue consultado sobre si le había sorprendido que el caso fuera elevado a la Jutep. “No tengo noticias que se haya elevado nada a la Jutep. Tenemos muy poco que ver con esto. Había una historia muy complicada porque se habían acumulado una serie de decisiones muy raras en los años anteriores. Una situación tan rara que había un predio que tenía protección patrimonial pero al mismo tiempo desde hace casi una década tenía autorización para construir en altura. Una autorización para construir en altura que había dado la Junta de Maldonado en la época del intendente De los Santos hace diez años y que nadie había discutido”, detalló.

“En esa subasta lo que se vendió fue un predio que tenía una autorización para construir hasta ocho pisos. Y el precio que se pagó es convergente con esa situación”, añadió. “Nosotros nos enteramos por la prensa, porque no tenemos nada que ver con esto, una modificación en la reglamentación de altura que implica un cambio en las reglas de juego en las que se decidió la solución de la desafectación, que era una solución para proteger lo que hay que proteger que es la estación de Gorlero”, enfatizó.

Da Silveira dijo que la Comisión del Patrimonio está informando sobre si hay un proyecto específico para analizar en qué medida eso puede tener algún tipo de consecuencia. Da Silveira negó que el comprador del predio haya presionado para quitar la declaración del patrimonio del predio rematado. “No hubo ninguna presión. No tengo ningún vinculo con el comprador, ni con el negocio”, sostuvo

“Situación rara”

“Había una situación muy rara que era un predio original que luego se había fraccionado sin consultar a la Comisión del Patrimonio como manda la ley. Insisto, todo esto ocurrió en la época del intendente De los Santos. A uno de esos predios que se habían dividido en dos se le había otorgado un permiso para construir en altura. Y no estaba nada muy claro hasta dónde llegaba el alcance de la protección patrimonial. Y estaban dadas todas las condiciones para que se armara un lío judicial. Cuando la Comisión del Patrimonio interviene lo hace con un único objetivo: proteger la estación de ANCAP que es monumento histórico nacional. El riesgo era repetir la historia de la estación ’Artigas” de AFE en Montevideo, uno de los maravillosos edificios que tiene el Uruguay y que hoy es una ruina. Está en un estado lamentable. ¿Por qué? Porque hace muchos años que hay juicios que no terminan de resolverse. Y cuando un bien está en juicio nadie pone plata para recuperarlo. Estábamos en una situación donde era bastante probable que sucediera eso. ¿Cuál fue la decisión de la Comisión del Patrimonio respaldada por el Ministerio? Vamos a aislar de esto lo que realmente debe ser protegido que es la Estación de ANCAP. La manera de hacerlo era esa decisión de desafectación porque –ahí hay una situación un poquito compleja- si la Comisión reafectaba como monumento histórico la Estación le estaba reconociendo a la Junta Departamental de Maldonado la potestad de desafectarla. Algo que la Comisión no permitiría porque esa es su potestad porque por ley la que puede afectar o desafectar es la comisión. Desafectarla era reafirmar la afectación de la Estación. Eso se hizo en el marco de unas reglas de juego que era que la otra parte tenía permiso para construir hasta ocho pisos de altura. Y en ese marco, tratando de buscar la solución menos mala, la Comisión propuso proteger la estación y separemos la otra parte para evitar un lío jurídico”, expresó.

Estacionamientos

El predio en cuestión formaba parte del padrón de mayor área que ocupaba la manzana delimitada por la avenida Gorlero y las calles 30, 24 y 29. Tiene una superficie de 1663 metros cuadrados y en el pasado fue empleado como estacionamiento cuando en el mismo lugar funcionaba la estación de servicio del sello ANCAP.

Tiene una doble salida del estacionamiento que da sobre la media cuadra de la calle 31 entre la avenida Gorlero y la calle 24

En el año 2017 la Intendencia de Maldonado y la ANCAP firmaron el acuerdo de un comodato por noventa y nueve años para el usufructo por parte de la Alcaldía de Punta del Este del predio 11492 que es frentista a la avenida Gorlero y a la calle 30 donde funcionó la estación de servicio de ANCAP cerrada en el año 2006. La estación de servicio ubicada en esa esquina fue trasladada a la esquina de la avenida Roosevelt y parada 11 del balneario esteño.